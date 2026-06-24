بعد أزمة «مع ألفين سلامة».. أحمد الطيب يفاجئ جمهوره بصورة مع بسمة وهبة ورسالة عن لقاء قريب

بعد أيام من حالة التوتر التي شهدتها مداخلة هاتفية بين المعلق الرياضي أحمد الطيب والإعلامية بسمة وهبة على الهواء، فاجأ الطيب متابعيه بمنشور جديد عبر حسابه على «فيسبوك»، حمل مؤشرات على تحسن العلاقة بين الطرفين.

ونشر الطيب صورة جمعته ببسمة وهبة، معلنًا عن لقاء قريب بينهما، في خطوة اعتبرها متابعون بمثابة طيّ صفحة الخلاف الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية.

وجاء المنشور بعد المداخلة الشهيرة التي شهدت مشادة كلامية بين الطرفين خلال برنامج «90 دقيقة»، على خلفية النقاش حول تصريحات الطيب بشأن مصطفى شوبير، حارس مرمى منتخب مصر، حيث اعترض المعلق الرياضي وقتها على تكرار مقاطعته أثناء الحديث، قبل أن ينهي المداخلة قائلًا: «طيب مع السلامة»، لترد بسمة وهبة: «مع ألفين سلامة».

وأثارت الصورة الجديدة تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنها عكست أجواء ودية بين الطرفين، ما دفع الكثيرين إلى اعتبارها رسالة واضحة تؤكد انتهاء الخلاف وعودة الأمور إلى طبيعتها بين الإعلامية والمعلق الرياضي.