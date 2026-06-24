بعد قرار الرئيس السيسي.. خبر سار من التأمينات لأصحاب المعاشات

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارًا من أول يوليو المقبل يأتي في إطار تحسين الأوضاع المعيشية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، موضحًا تفاصيل الزيادة والفئات المستفيدة وآليات تطبيقها.

وقال اللواء جمال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بالنسبة للزيادة، القرار الجمهوري صدر بزيادة المعاشات بنسبة 15%، والزيادة دي هيتم صرفها اعتبارًا من 1/7، ومتضمنة قيمة الزيادة، ويستفيد منها 11.5 مليون مواطن، وتكلفتها السنوية 70 مليار جنيه".

وأضاف: "قانون المعاشات أحد محاور الإصلاح الموجودة فيه إنه يكون فيه زيادة سنوية كل سنة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن 15%، ودي أقصى زيادة قررها القانون".

وتابع: "قيمة المعاش بيحكمها عاملين، لذلك متلاقيش واحد زي التاني في المعاشات، وقيمة المعاش مرتبطة بأجر المشترك وعدد سنوات الاشتراك".

وأوضح: "إحنا بنحصل الاشتراكات من الناس، والحد الأدنى حاليًا 2700 جنيه، وفي عمال مهن وطوائف متعددة عددهم يزيد على 2 مليون مواطن بيسددوا الاشتراكات على 2700 جنيه، ينفع ده ياخد 7000 جنيه؟ مين هيتحمل الفارق؟".

وأشار إلى أن: "الحد الأقصى لقيمة الزيادة يبلغ 2550جنيهات".

واختتم : "هيتم الصرف زي كل شهر سواء من البنوك أو مكاتب البريد أو ماكينات الـATM، وإحنا بننسق مع البنك المركزي قبل ميعاد الصرف لتمويل كافة الماكينات لصرف المعاشات".