التأمينات: الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا |فيديو

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم صرف المعاشات بالزيادات الجديدة من خلال البنوك ومكاتب البريد او ماكينات الصراف الآلي .

وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة “ صدى البلد”: " الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا".



وأضاف جمال عوض :" نعمل على ضمان انتظام عملية صرف المعاشات وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم ".



وأكمل جمال عوض :" في عام 2025 قمنا بصرف 498 مليار جنيه معاشات وفي عام 2026 من المتوقع صرف 530 مليار جنيه معاشات

ولفت جمال عوض :" 124 مليار جنيه عائد استثمار أموال التأمينات السنة اللي فاتت .. الأعلي في تاريخ الهيئة"، مضيفا:" لا توجد أي ازمة في أموال التأمينات والمعاشات ".



