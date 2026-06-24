التأمين الاجتماعي: زيادة المعاشات تصرف أول يوليو وتكلفتها 70 مليار جنيه

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس السيسي قرر صرف الزيادة الجديدة في المعاشات اول يوليو المقبل .



وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ،:"الزيادة الجديدة يستفيد منها ١١.٥ مليون مواطن وبتكلفة 70 مليار جنيه ".

وأضاف جمال عوض :" قانون المعاشات يضمن لصاخب المعاش انه هناك زيادة سنوية في شهر يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن ١٥%".



وأكمل جمال عوض :" قيمة المعاش يتحكم فيها قيمة الأجر المشترك به المواطن وعدد سنوات الاشتراك في التأمينات وبالتالي هناك تفاوت في قيمة المعاشات بين فرد وآخر ".

