مُتصلة تفاجئ بسمة وهبة بزغرودة على الهواء.. والسبب مفاجأة

عبرت مكة عبد اللاه أقدم رائدة ريفية، عن سعادتها الكبيرة بقرار زيادة المعاشات بنسبة 15%، مؤكدة أن القرار أدخل الفرحة إلى قلوب أصحاب المعاشات، خاصة في القرى والمناطق الريفية، حيث استقبلت الحديث بحفاوة كبيرة، معربة عن تقديرها للقرار للدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطنين، وأطلقت زغرودة ابتهاجا بقرار رئيس الجمهورية.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج 90 دقيقة، عبر قناة المحور: "إحنا فرحانين، والستات جنبي هنا قاعدين فرحانين، بيشكروا الريس"، مؤكدة أن حالة من السعادة تسود بين السيدات اللاتي كن برفقتها أثناء المداخلة.

كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: «الشكر لله، والشكر للسيد رئيس الجمهورية طبعاً.. فخامة الرئيس اللي كرمني وداني الحج، ربنا يخليه ويبارك فيه يا رب».

وحول تأثير الزيادة الجديدة، أوضحت أقدم رائدة ريفية أن القرار أحدث فارقاً لدى أصحاب المعاشات، وقالت في حديثها: «آه فارقين أيوه بالسكر»، قبل أن تضيف مازحة: «بس لو كان خلاها 20% كان أحسن».

وأكدت أن السيدات الموجودات معها يشاركنها الشعور نفسه، موضحة: «والله العظيم ده إحنا فرحانين فرحانين فرحانين، والستات جنبي هم قاعدين فرحانين فرحانين فرحانين».

وأضافت مكة عبد اللاه أن السيدات اللاتي اجتمعن معها عبّرن عن أمنياتهن بمزيد من التوفيق والاستقرار، مشيرة إلى أنهن دعون للرئيس بالتوفيق والنجاح.

وقالت: «بيقولوا يا رب يا رب يخلي لنا الريس ويخليه ويبارك فيه ويسعده»، مؤكدة أن القرار لاقى ترحيباً واسعاً بين أصحاب المعاشات الذين يرون فيه دعماً مهماً لهم في مواجهة متطلبات الحياة اليومية.

واختتمت مكة عبد اللاه حديثها بالتعبير عن فرحتها الكبيرة بالقرار، وسط أجواء احتفالية عفوية تخللتها الزغاريد والدعوات، مؤكدة أن زيادة المعاشات كان لها أثر إيجابي واضح على نفوس كبار السن وأصحاب المعاشات الذين استقبلوا الخبر بارتياح وسعادة كبيرة.

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