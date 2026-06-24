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اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي

التأمين
التأمين
هاني حسين

وجه اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مجموعة من التصريحات المهمة عن منظومة التأمينات والمعاشات، بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15 %. 

تكلفة الزيادة الجديدة 70 مليار جنيه 

 

وأكد  اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن الرئيس السيسي قرر  صرف الزيادة الجديدة في المعاشات اول يوليو المقبل .

وقال جمال عوض في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد" ،:"الزيادة الجديدة  يستفيد منها ١١.٥ مليون مواطن وبتكلفة 70 مليار جنيه ".

وأضاف جمال عوض :" قانون المعاشات يضمن لصاخب المعاش انه هناك زيادة سنوية في شهر يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم ولا تزيد عن ١٥%".


وأكمل جمال عوض :"  قيمة المعاش يتحكم فيها قيمة الأجر المشترك به المواطن وعدد سنوات الاشتراك في التأمينات وبالتالي هناك تفاوت في قيمة المعاشات بين فرد وآخر ".

3000 جنيه حد الاشتراك الادنى اول يناير 

 

أكد  اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه هناك حد ادنى للاشتراك في التأمينات  وهو 2700 جنيه وفي أول يناير المقبل سيكون 3000 جنيه والحد الأقصى للاشتراك 16700 جنيه .


وقال جمال عوض  ،:" نظام التأمينات لا يستطيع أن يرفع الحد الأدنى للاشتراك مرة واحدة كي لا يتأثر أصحاب الأعمال ".

وأضاف جمال عوض :" هناك آلية لزيادة الحد الأدنى للاشتراك في التأمينات  يتحملها صاحب العمل والمؤمن عليه ".


وأكمل جمال عوض :"  نظام التأمينات هو نظام طويل الاجل وإصلاح الأنظمة طويلة الاجل لا يتم في يوم وليلة ولكنها تحتاج على مدى زمني طويل ".

ولفت جمال عوض :" دلوقتي بنسمع إن فيه ناس بتطلع معاش وبتاخد 5000 جنيه معاش وده كلام مكنش موجود قبل كده ". 

13360 جنيه حد أقصى للي خارج معاش السنة دي 


أكد  اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه هناك إصلاحا تدريجيا في منظومة التأمينات بما يسهم في رفع قيمة المعاشات لمستويات جيدة .

وقال جمال عوض ،: "الحد الأقصى لصاحب المعاش الذي يخرج هذا العام 13360 جنيها  ودي الناس اللي اشتركت على الحدود القصوى للاشتراك في التأمينات منذ اليوم الأول للاشتراك في التأمينات ".

وأضاف جمال عوض :"  حوالي 300 ألف موظف يخرج على المعاش في مصر بشكل سنوي".


وأكمل جمال عوض: "فيه ناس بتصرف معاشات من السبعينيات والثمانينيات ووصل معاشاتهم لحوالي 10 آلاف جنيه وأكثر ".

ولفت جمال عوض: "الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا"

الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا


أكد  اللواء جمال عوض رئيس  الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه يتم صرف المعاشات بالزيادات الجديدة من خلال البنوك ومكاتب البريد او ماكينات الصراف الآلي .


وقال جمال عوض : ”الحد الأقصى لقيمة زيادة المعاشات الجديدة 2550 جنيهًا"، مضيفا:":"  نعمل على ضمان انتظام عملية صرف المعاشات وتيسير حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم ".


وأكمل جمال عوض :"   في عام 2025 قمنا بصرف 498 مليار جنيه معاشات  وفي عام 2026 من المتوقع صرف 530 مليار جنيه معاشات

ولفت جمال عوض :"  124 مليار جنيه عائد استثمار أموال التأمينات السنة اللي فاتت .. الأعلي في تاريخ الهيئة"، مضيفا:" لا توجد أي ازمة في أموال التأمينات والمعاشات

صرفنا 498 مليار جنيه معاشات في 2025 


طمأن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصحاب المعاشات بشأن مستقبل أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطط طويلة الأجل لضمان الاستدامة المالية، مع تحقيق أعلى عائد استثماري في تاريخ التأمينات.


وقال اللواء جمال عوض: "صرفنا معاشات 2025 اللي خلصت صرفنا 498 مليار جنيه معاشات، والسنادي لسه مقفلناش السنة، والصرف على وجه الدقة توقعي 530 مليار جنيه، والسنة اللي بعدها ممكن يدخل على الـ600 مليار".

وأضاف: "نعمل على تحقيق الاستدامة المالية وعدم حدوث أي أزمات في المعاشات مستقبلًا، ولن تكون هناك أزمات أو مشاكل في أموال المعاشات".

وتابع: "القانون بيقولي توقع الـ50 سنة اللي جاية عشان نأمن أصحاب المعاشات، ونكون ماشيين 50 سنة قدام، واللي بيعمل الدراسة دي خبراء من الخارج".

وأضاف: "السنة اللي فاتت محققين معدل عائد على الأموال 18.5%، والنسبة دي مش موجودة في تاريخ التأمينات، لأن من ضمن محاور الإصلاح القانون نص على إنشاء صندوق لإدارة أموال التأمينات، عامل 124 مليار جنيه عائد استثمار أموال التأمينات".

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