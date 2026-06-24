برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات تعكس انحياز الدولة للمواطن

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير مظلة حماية فعالة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأشادت العسيلي في بيان لها اليوم، بالقرار الجمهوري الصادر اليوم بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت مهم ويعكس إدراك الدولة للتحديات الاقتصادية والأعباء المعيشية التي تواجه أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.

بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

وقالت عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تقوم على التوسع في برامج الدعم النقدي، وزيادة المخصصات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، كما تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات اجتماعية متوازنة تراعي البعد الإنساني جنبًا إلى جنب مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشددت العسيلي على أن القرارات والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية لا تقتصر آثارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فقط، بل تسهم أيضًا في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، وهو ما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ترسيخ نهج يقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن ويؤكد أن الإنسان المصري يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة.