قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضبط 5 أشخاص في واقعة التعد.ي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة
اعرف هتاخد معاش كام بعد الزيادة الأخيرة.. تفاصيل مهمة يكشفها رئيس هيئة التأمين الاجتماعي
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
أحمد موسى يرد على توقعات سياسي إسرائيلي بشأن مواجهة مع مصر: جيشنا قوة لا يستهان بها
قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يجسد انحيازه الدائم للمواطن ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أحمد موسى يهاجم التصريحات الإسرائيلية بشأن مصر: لا أحد يستطيع المساس بأرضنا
أحمد موسى يرفع معنويات الجماهير قبل مواجهة إيران: الفراعنة قادرون على الصدارة.. وتركيزنا الوحيد داخل الملعب
أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط
درس أكتوبر 73.. رد حاسم من أحمد موسى على سياسي إسرائيلي تنبّأ بنشوب حرب مع مصر | فيديو
أحمد موسى يوجه نداء للجماهير المصرية في أمريكا: دعم المنتخب أولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي بتطوير الحماية الاجتماعية وزيادة المعاشات تعكس انحياز الدولة للمواطن

النائبة نجلاء العسيلي
النائبة نجلاء العسيلي
حسن رضوان

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة، وتعكس حرص القيادة السياسية على تحسين جودة حياة المواطنين وتوفير مظلة حماية فعالة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود التنمية الشاملة.

وأشادت العسيلي  في بيان لها اليوم، بالقرار الجمهوري الصادر اليوم بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026، مؤكدة أن القرار يأتي في توقيت مهم ويعكس إدراك الدولة للتحديات الاقتصادية والأعباء المعيشية التي تواجه أصحاب المعاشات، خاصة كبار السن الذين أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن.

بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

وقالت عضو مجلس النواب إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الماضية في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تقوم على التوسع في برامج الدعم النقدي، وزيادة المخصصات الاجتماعية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأضافت أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز القدرة الشرائية لأصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم، كما تؤكد استمرار الدولة في تبني سياسات اجتماعية متوازنة تراعي البعد الإنساني جنبًا إلى جنب مع خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وشددت العسيلي على أن القرارات والتوجيهات الرئاسية المتعلقة بالحماية الاجتماعية لا تقتصر آثارها على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين فقط، بل تسهم أيضًا في تهيئة بيئة أكثر استقرارًا وأمانًا، وهو ما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتحقيق معدلات نمو مستدامة تعود بالنفع على جميع المواطنين.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يواصل ترسيخ نهج يقوم على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطن ويؤكد أن الإنسان المصري يظل في صدارة أولويات الجمهورية الجديدة.

نجلاء العسيلي الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

حالة الطقس

استعدوا.. موجة شديدة الحرارة طويلة المدى تضرب مصر فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

ارشيفيه

ضبط تشكيل عصابي للاتجار بالمواد المخدرة بالدقهلية

المتهمين

سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بسوهاج

الفنانة هالة صدقي

تأييد تغريم هالة صدقي 20 ألف جنيه في سب وقذف شاليمار شربتلي

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد