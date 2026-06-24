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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التأمينات: صرفنا 498 مليار جنيه معاشات في 2025.. والسنادي متوقع صرف 530 مليار جنيه

المعاشات
المعاشات
هاني حسين

طمأن اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أصحاب المعاشات بشأن مستقبل أموال التأمينات، مؤكدًا أن الهيئة تعمل وفق خطط طويلة الأجل لضمان الاستدامة المالية، مع تحقيق أعلى عائد استثماري في تاريخ التأمينات.

وقال اللواء جمال عوض خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "صرفنا معاشات 2025 اللي خلصت صرفنا 498 مليار جنيه معاشات، والسنادي لسه مقفلناش السنة، والصرف على وجه الدقة توقعي 530 مليار جنيه، والسنة اللي بعدها ممكن يدخل على الـ600 مليار".

وأضاف: "نعمل على تحقيق الاستدامة المالية وعدم حدوث أي أزمات في المعاشات مستقبلًا، ولن تكون هناك أزمات أو مشاكل في أموال المعاشات".

وتابع: "القانون بيقولي توقع الـ50 سنة اللي جاية عشان نأمن أصحاب المعاشات، ونكون ماشيين 50 سنة قدام، واللي بيعمل الدراسة دي خبراء من الخارج".

وأضاف: "السنة اللي فاتت محققين معدل عائد على الأموال 18.5%، والنسبة دي مش موجودة في تاريخ التأمينات، لأن من ضمن محاور الإصلاح القانون نص على إنشاء صندوق لإدارة أموال التأمينات، عامل 124 مليار جنيه عائد استثمار أموال التأمينات".

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