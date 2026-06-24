محمد المنزلاوي: قرار زيادة المعاشات يعكس رؤية الرئيس السيسي لترسيخ العدالة الاجتماعية وحماية الفئات الأولى بالرعاية

ثمن النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ وأمين أمانة المشروعات المتوسطة والصغيرة بحزب مستقبل وطن، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يأتي امتدادًا لسياسات الدولة الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، ويعكس حرص القيادة السياسية على توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.

وقال المنزلاوي إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تنطلق من رؤية واضحة تضع تحسين جودة حياة المواطنين على رأس أولوياتها، وهو ما يتجسد في القرارات والإجراءات التي تستهدف تعزيز القدرة المعيشية للأسر المصرية ومساندة أصحاب المعاشات في مواجهة التحديات الاقتصادية.

وأشار إلى أن قرار زيادة المعاشات يحمل أبعادًا اجتماعية وإنسانية مهمة، ويؤكد أن القيادة السياسية تتابع عن كثب الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعمل على اتخاذ خطوات عملية تضمن تخفيف الأعباء عنهم وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار المجتمعي.

منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الرئيس السيسي يؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تقتصر على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى فقط، وإنما تمتد لتشمل بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وتحافظ على كرامة المواطن المصري.

وأكد المنزلاوي أن القرارات الاجتماعية المتتالية التي تتخذها الدولة تعكس وجود إرادة سياسية حقيقية لمساندة المواطنين، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن المواطن المصري سيظل حاضرًا في قلب اهتمامات القيادة السياسية.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن قرار زيادة المعاشات يجسد نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بقيادة الرئيس السيسي لتحقيق التوازن بين مسيرة التنمية الشاملة والحفاظ على البعد الاجتماعي، بما يعزز الاستقرار ويحقق المزيد من الطمأنينة للمواطنين.