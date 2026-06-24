برلماني: مصر بقيادة الرئيس السيسي تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية

أكد النائب عادل السكري، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات 15% اعتبارا من أول يوليو 2026؛ يعكس حرص القيادة السياسية على دعم أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال السكري في بيان له اليوم، إن الدولة المصرية تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية من خلال قرارات تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات يمثلون شريحة مهمة تستحق كل الدعم والتقدير لما قدمته من عطاء وجهد في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.

المواطن يظل في صدارة أولويات القيادة السياسية

وأضاف أن زيادة المعاشات تؤكد أن المواطن يظل في صدارة أولويات القيادة السياسية، وأن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وتوفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، بما يضمن تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن هذه الزيادة تأتي امتدادًا لنهج الدولة في التوسع في برامج الدعم والحماية الاجتماعية، بما يخفف من تداعيات التحديات الاقتصادية على المواطنين، ويعزز من قدرة الأسر المصرية على مواجهة أعباء الحياة اليومية.

واختتم النائب عادل السكري تصريحه بالتأكيد على أن قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازًا واضحًا للمواطن المصري، وحرصًا دائمًا على تحسين جودة الحياة وتوفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع، خاصة أصحاب المعاشات الذين يستحقون كل الرعاية والاهتمام.