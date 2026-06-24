ياسر جلال: مجلس الشيوخ يوافق على تفعيل حق الأداء العلني لحماية حقوق الفنانين والمبدعين

أكد النائب ياسر جلال، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بالمجلس، موافقة مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة في 22 يونيو 2026 على إحالة تقرير الاقتراح برغبة بشأن تفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ولمن جاوره من فناني الأداء وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002، إلى الحكومة لاتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ التوصيات الواردة به.

وأوضح جلال في تصريحات خاصة له أن التقرير تضمن عددًا من التوصيات المهمة التي تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والفنية، وفي مقدمتها التأكيد على أهمية إعداد عقود فنية نموذجية واضحة ومحددة الأركان والالتزامات، بما يحقق التوازن بين حقوق المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة، وعلى رأسهم فنانو الأداء، وبين حقوق المنتجين وشركات الإنتاج.

خبرات الجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة الحقوق الجماعية

وأضاف أن التوصيات شملت كذلك الاستفادة من الخبرات الفنية المتخصصة للجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة الحقوق الجماعية للمصنفات الفنية المشتركة، بما يتوافق مع التشريعات المصرية والتجارب الدولية المقارنة في هذا المجال.

اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى معاهدة بكين

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التقرير أوصى أيضًا بمطالبة الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري والتصديق عليها، باعتبارها إحدى الاتفاقيات الدولية المهمة التي تعمل تحت إشراف المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، وتسهم في تعزيز حماية حقوق فناني الأداء.

ولفت جلال إلى أن لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ كانت قد ناقشت الاقتراح برغبة خلال اجتماعها المنعقد في 17 مايو 2026، بحضور ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المصري للملكية الفكرية، ونقابة المهن التمثيلية، ونقابة المهن السينمائية، واتحاد النقابات الفنية، وجمعية أبناء فناني مصر، وجمعية مؤلفي الدراما، إلى جانب عدد من كبار الفنانين.

وأوضح أن المشاركين في الاجتماع أكدوا أهمية انضمام الفنانين إلى الكيانات والجمعيات المعنية بإدارة الحقوق الجماعية، مثل جمعية أبناء فناني مصر أو جمعية مؤلفي الدراما أو أي جمعيات مماثلة يتم إنشاؤها لهذا الغرض، بما يضمن حصولهم على حقوقهم المالية والأدبية عند عرض أعمالهم الفنية على المنصات الخارجية المختلفة.