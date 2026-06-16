ياسر جلال يخطف الأنظار بظهور نادر لنجله في العرض الخاص لـ "للعدالة وجه آخر"

حرص الفنان ياسر جلال، على حضور العرض الخاص لمسلسله الجديد «للعدالة وجه آخر»، والذى أُقيم مساء اليوم، بأحد فنادق القاهرة الجديدة، بحضور عدد من صناع العمل ونجومه.

وظهر ياسر جلال خلال العرض الخاص برفقة نجله جلال ياسر جلال، فى ظهور نادر لفت أنظار الحضور وعدسات المصورين، حيث مازح الحضور قائلًا: «أنا جايب جلال عشان يتكلم النهارده»، فى إشارة إلى منحه فرصة الظهور والتحدث خلال المناسبة.

ويقدم مسلسل «للعدالة وجه آخر» مزيجًا من الدراما والتشويق، إذ يتناول قضايا العدالة والولاء وحدود الصواب والخطأ، فى عالم تتصاعد فيه التوترات وتتكشف الأسرار، حيث يصبح لكل قرار ثمن، وتبدو الحقيقة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه.

ويجسد ياسر جلال خلال أحداث المسلسل شخصية «فؤاد السرجاني»، ضمن عمل درامى مكون من 15 حلقة، يشارك فى بطولته كل من أروى جودة، ومحمد علاء، ونور إيهاب، ونوران ماجد، وسما إبراهيم، وعابد عنانى، ومينا نبيل، إلى جانب عدد من الفنانين.

المسلسل من تأليف عمرو الدالى، وإخراج محمد عبد الرازق «مورو»، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.