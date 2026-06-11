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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نوران ماجد تطرح بوستر الحوت وتترقب عرض مسلسلها مع ياسر جلال

نوران ماجد
نوران ماجد
تقى الجيزاوي

تعيش الفنانة نوران ماجد، حالة من النشاط الفني المكثف خلال الفترة الحالية، بعدما كشفت عن البوستر الرسمي لدورها سارة في مسلسل "الحوت" و الذي يعد أحد أبرز الأعمال المنتظرة خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه يقدم تجربة درامية مختلفة تمزج بين التشويق والخيال العلمي.


ويشارك في بطولة مسلسل "الحوت" عدد من الفنانين المصريين والعراقيين، من بينهم محمد لطفي ونانسي صلاح، ويأتي العمل في 15 حلقة، حيث تقدم نوران ماجد أحد الأدوار الرئيسية ضمن أحداثه.

وفي سياق متصل، تترقب نوران ماجد عرض مسلسل "للعدالة وجه آخر" بطولة النجم ياسر جلال، والمقرر طرحه خلال الشهر الجاري، وهو مسلسل مكون من 15 حلقة، وتشارك فيه بدور جديد ومختلف.

كما تنتظر نوران عرض فيلم "الورشة" خلال الشهر المقبل، والذي يجمعها بعدد كبير من النجوم، منهم أكرم حسني، هشام ماجد، مصطفى غريب، آية سماحة وجيميكا، في عمل كوميدي من المتوقع أن يحظى باهتمام جماهيري واسع.

وتواصل نوران ماجد تنوع اختياراتها الفنية من خلال مشاركتها في مسلسل "آخر شقة"، وهو عمل من نوعية الميكرو دراما تدور أحداثه حول قضية انتحار في إطار تشويقي، إلى جانب ظهورها كضيفة شرف في الفيلم الجديد الذي يجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، وكذلك مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "بيت بابا 2" للفنان محمد أنور.

وتؤكد الأعمال الجديدة التي تستعد نوران ماجد لتقديمها حالة الانتعاش الفني التي تعيشها حاليًا، حيث تواصل حجز مكانها بين الوجوه الشابة الواعدة على الساحة الفنية من خلال مشاركات متنوعة تجمع بين الدراما والسينما.

نوران ماجد مسلسل الحوت فيلم الورشة

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