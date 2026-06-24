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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ياسر جلال يوجه رسالة شكر لمجلس الشيوخ بعد الموافقة على تفعيل حق الأداء العلني

النائب ياسر جلال
النائب ياسر جلال
فريدة محمد

وجه النائب ياسر جلال رسالة شكر وتقدير إلى المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار الدكتور أحمد محمد عبد الغني، تقديراً لدورهما في دعم حقوق الفنانين المصريين، وذلك عقب موافقة المجلس على الاقتراح برغبة الخاص بتفعيل حق الأداء العلني كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف.  

دعم حقيقي للفنانين المصريين

وأكد جلال، في رسالة الشكر التي وجهها إلى مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تمثل دعماً حقيقياً للفنانين المصريين، مشيراً إلى أن موافقة المجلس على الاقتراح وإحالة تقرير اللجنة إلى الحكومة لتنفيذ توصياته تعكس اهتماماً واضحاً بحماية حقوق المبدعين وصون مكتسباتهم المهنية.  

وأوضح أن هذا التحرك البرلماني لا يقتصر على حماية فئة مهنية بعينها، بل يجسد إدراكاً عميقاً لأهمية القوة الناعمة المصرية ودورها في تعزيز صورة مصر الحضارية والثقافية، مؤكداً أن الفنون والثقافة كانت ولا تزال من أبرز أدوات بناء الوعي وترسيخ الهوية الوطنية.  

ضمان حقوق المبدعين

وأضاف أن اهتمام مجلس الشيوخ بضمان حقوق المبدعين وتوفير بيئة داعمة لهم يؤكد استمرار الدولة في دعم الإبداع والثقافة، بما يسهم في الحفاظ على الريادة الثقافية المصرية وتمكين الأجيال القادمة من مواصلة مسيرة العطاء الفني والإبداعي.

النائب ياسر جلال مجلس الشيوخ البرلمان أحمد محمد عبد الغن المستشار عصام فريد

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