برلمانية: مصنع توربينات الرياح ترجمة حقيقية لرؤية الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن توقيع مذكرة التفاهم لإنشاء أول مصنع لتوربينات الرياح في مصر يمثل خطوة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية والصناعية، ويعكس نجاح الدولة في تحويل خطط التحول الأخضر إلى مشروعات واقعية تدعم النمو وتوفر فرص العمل.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن المشروع يجسد رؤية الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية التي تمتلكها مصر، خاصة في مجال الطاقة المتجددة، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات العالمية.

فرص عمل وصناعة وطنية واستثمار أخضر

وأضافت أن أهمية المشروع تتجاوز قطاع الطاقة، ليصبح رافدًا مهمًا لدعم الصناعة الوطنية وزيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب، فضلًا عن نقل التكنولوجيا الحديثة وتدريب الكوادر المصرية على أحدث النظم الصناعية العالمية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن إنشاء مصنع لتوربينات الرياح داخل مصر يمثل نقلة كبيرة في جهود زيادة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مؤكدة أن الدولة تنجح يومًا بعد يوم في بناء قاعدة إنتاجية قوية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا.

وأوضحت أن تنفيذ محطة طاقة الرياح بقدرة 2000 ميجاوات بالجنيه المصري يعكس الثقة في القدرات الوطنية، ويؤكد أن مصر تمتلك من الإمكانات والخبرات ما يؤهلها لتنفيذ مشروعات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة وفق أعلى المعايير العالمية.

وقالت النائبة نجلاء العسيلي إن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لم يعد خيارًا تنمويًا فقط، بل أصبح ضرورة اقتصادية واستراتيجية، مشيدة بجهود الدولة في دعم الاستثمار الأخضر وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والصناعة المستدامة.