قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أحمد موسى يثير الجدل حول استطلاع منسوب إلى جامعة العاصمة: تعميم النتائج على 220 ألف طالب خطأ علمي جسيم
فيفا: الرئيس الأمريكي ترامب يحضر نهائي كأس العالم 2026
وزير الطاقة الأمريكي: واشنطن ستضمن تدفق النفط عبر مضيق هرمز حتى من دون اتفاق مع إيران
أحمد موسى يرد على توقعات سياسي إسرائيلي بشأن مواجهة مع مصر: جيشنا قوة لا يستهان بها
قيادي بمستقبل وطن: قرار الرئيس السيسي بزيادة المعاشات يجسد انحيازه الدائم للمواطن ويعزز الاستقرار الاجتماعي
أحمد موسى يهاجم التصريحات الإسرائيلية بشأن مصر: لا أحد يستطيع المساس بأرضنا
أحمد موسى يرفع معنويات الجماهير قبل مواجهة إيران: الفراعنة قادرون على الصدارة.. وتركيزنا الوحيد داخل الملعب
أحمد موسى ينتقد استطلاع رأي الإفتاء عن جامعة العاصمة: العينة خاطئة وأجريت على 229 طالبا فقط
درس أكتوبر 73.. رد حاسم من أحمد موسى على سياسي إسرائيلي تنبّأ بنشوب حرب مع مصر | فيديو
أحمد موسى يوجه نداء للجماهير المصرية في أمريكا: دعم المنتخب أولا
الأرصاد تحذر: ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ غدا والرطوبة عالية
أحمد موسى: المعارضة الإيرانية عاملة مظاهرة ضد منتخب إيران.. وبقول لجماهيرنا مالناش دعوة نشجع منتخبنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: زيادة المعاشات تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم

النائب أيمن حامد
النائب أيمن حامد
فريدة محمد

أشاد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال حامد إن الرئيس السيسي يبرهن دائمًا على قربه من المواطن المصري وحرصه على متابعة احتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن قرارات الدعم الاجتماعي التي تتخذها الدولة تأتي ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات وكبار السن، وتؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

 تحسين مستوى معيشة المواطنين 

وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع باهتمام كبير ما يدور في الشارع المصري وما يطرحه ممثلو الشعب في مجلسي النواب والشيوخ من قضايا ومطالب، وهو ما ينعكس في صورة قرارات وإجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات الداعمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحماية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويؤكد أن المواطن سيظل محور اهتمام القيادة السياسية.

النائب أيمن حامد لجنة الثقافة زيادة المعاشات المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات

محافظ المنوفية

بنسبة نجاح 69,87 %..محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية دور مايو 2026

الدكتورة سارة عوض طبيبة أسنان شبرا الخيمة

حد يلحقني | صرخة طبيبة أسنان شبرا تهز مواقع التواصل.. والنقابة العامة تدعمها

محافظ الشرقية

ننشر نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية بالاسم ورقم الجلوس

صيام يوم عاشوراء

هل يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا؟ الفقهاء: أكلمه صوم 3 أيام.. والأزهر يحسم الجدل

أوائل الشهادة الإعدادية بقنا

برقم الجلوس.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة قنا

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الدور الثاني 2026 لصفوف النقل بالمدارس

حالة الطقس

استعدوا.. موجة شديدة الحرارة طويلة المدى تضرب مصر فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

مجلس جامعة الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تبحث تطوير جودة الخدمات الطبية بالمستشفيات الجامعية

محافظ الغربية

محافظ الغربية: تطوير الرعاية الصحية مستمر لخدمة المواطن في كل قرية ومركز

الأول علي الشهادة الإعدادية بالقليوبية

الأول على إعدادية القليوبية: حلمي الذكاء الاصطناعي.. ووالدي كان سندي طوال رحلة التفوق

بالصور

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة.. بديل صحي يحبه الأطفال

طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة
طريقة عمل الناجتس بالخضراوات بخطوات سهلة

صفاره أبيض كالحليب.. بيض ياباني نادر يثير فضول العالم ويحقق شهرة واسعة

بيض ياباني
بيض ياباني
بيض ياباني

لخفض التكاليف.. نيسان تعلق تطوير قشقاي الكهربائية

نيسان
نيسان
نيسان

لأكل العيش.. أسعار لادا جرانتا المستعملة في مصر

لادا جرانتا
لادا جرانتا
لادا جرانتا

فيديو

نسرين طافش

نسرين طافش: أرفض مشاركة أزماتي وقت حدوثها.. والمال لا يوزاي السعادة

مصطفى كامل

مصطفى كامل يطرح “شوفتوا الخاين” ويعود بألبوم جديد.. فيديو

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات

راهب هندي يقف منذ 5 سنوات دون جلوس.. ويخطط للاستمرار حتى العام الـ12

أحمد حسام ميدو

جلطة بسيطة في المخ.. ميدو يكشف تفاصيل أزمته الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

المزيد