برلماني: زيادة المعاشات تؤكد حرص الرئيس السيسي على دعم المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم

أشاد النائب أيمن حامد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بالقرار الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، مؤكدًا أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية المستمر بتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وقال حامد إن الرئيس السيسي يبرهن دائمًا على قربه من المواطن المصري وحرصه على متابعة احتياجاته اليومية، مشيرًا إلى أن قرارات الدعم الاجتماعي التي تتخذها الدولة تأتي ترجمة حقيقية لرؤية القيادة السياسية التي تضع الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها.

وأكد وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ أن زيادة المعاشات تمثل خطوة مهمة لدعم أصحاب المعاشات وكبار السن، وتؤكد أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأضاف أن الرئيس السيسي يتابع باهتمام كبير ما يدور في الشارع المصري وما يطرحه ممثلو الشعب في مجلسي النواب والشيوخ من قضايا ومطالب، وهو ما ينعكس في صورة قرارات وإجراءات تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.

واختتم النائب أيمن حامد تصريحه بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه القرارات الداعمة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية والحماية للفئات الأولى بالرعاية، بما يعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ويؤكد أن المواطن سيظل محور اهتمام القيادة السياسية.