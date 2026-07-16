برلمانية: الشراكات الدولية في التحول الرقمي تعزز تنافسية الاقتصاد وتدعم بناء الجمهورية الجديدة

أكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أن التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمؤسسات الدولية يعكس المكانة المتقدمة التي باتت تحظى بها مصر في مجال التحول الرقمي، ويؤكد نجاح الدولة في تنفيذ رؤية طموحة لتطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت في تصريحات خاصة، أن التوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول إلى الخدمات الرقمية يمثلان خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر كفاءة واستدامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الحكومية، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

الاستفادة من الخبرات الدولية

وأضافت عضو مجلس النواب أن الاستفادة من الخبرات الدولية في مجالات الأمن السيبراني، وحوكمة البيانات، وبناء القدرات الرقمية، تمثل عنصرًا مهمًا في تطوير منظومة رقمية متكاملة تواكب التطورات العالمية، وتدعم الابتكار وريادة الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشارت إلى أن استمرار الدولة في تطوير البنية التحتية الرقمية، والتوسع في خدمات الإنترنت فائق السرعة بمختلف المحافظات، خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق العدالة الرقمية، وتمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التكنولوجية الحديثة دون تمييز.

وأكدت النائبة صبورة السيد أن تعزيز الاستثمارات في مراكز البيانات، والحوسبة السحابية، والتقنيات الحديثة، من شأنه خلق فرص عمل نوعية للشباب، ودعم الشركات الناشئة، وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التحولات الرقمية العالمية.