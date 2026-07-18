انطلاق امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بالمنطقة الأزهرية في شمال سيناء

انطلقت، اليوم السبت، امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل بمختلف المراحل التعليمية بالمنطقة الأزهرية في شمال سيناء، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

وقال مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء الدكتور عادل السايس، إن الامتحانات تستمر حتى 28 يوليو الجاري، وفقًا للجداول المعلنة لكل مرحلة دراسية.

وأوضح أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية وتهيئة المناخ المناسب داخلها، مع توفير جميع سبل الراحة للطلاب والطالبات، بما يضمن أداء الامتحانات في أجواء يسودها الانضباط والهدوء.

وأكد أن المنطقة تتابع سير الامتحانات ميدانيًا من خلال لجان المتابعة، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان والالتزام بالتعليمات المنظمة، مشددًا على سرعة التعامل مع أي ملاحظات قد تطرأ، بما يضمن توفير البيئة الملائمة لأداء الطلاب امتحاناتهم.