عايدة إسماعيل : دعم القيادة السياسية وراء الطفرة الرياضية.. ومصر أصبحت وجهة لاستضافة البطولات الكبرى

أكدت عايدة إسماعيل، رئيس اللجنة العليا لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة وعضو لجنة التطوير بالاتحاد الدولي، أن الطفرة التي تشهدها الرياضة المصرية خلال السنوات الأخيرة جاءت بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به من القيادة السياسية، وهو ما انعكس على تطور البنية التحتية الرياضية وتعزيز مكانة مصر على الساحة الرياضية الإقليمية والدولية.

ووجهت إسماعيل خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيدةً بدعمه المستمر للرياضة المصرية وحرصه على تطوير المنشآت الرياضية واستضافة البطولات القارية والدولية، مؤكدة أن هذا الاهتمام أسهم في ترسيخ مكانة مصر كإحدى أبرز الدول المنظمة للأحداث الرياضية الكبرى.

وأوضحت أن النسخة الرابعة عشرة من بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئين والناشئات تحت 18 عامًا تُقام للمرة الأولى على ملاعب نادي بايونيرز بمدينة الإسكندرية، خلال الفترة من 20 إلى 30 يوليو 2026، بمشاركة 14 منتخبًا من مختلف أنحاء القارة، وهو ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر في تنظيم البطولات القارية، ويؤكد جاهزية منشآتها لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

وأضافت أن استضافة البطولة تمثل فرصة مهمة لاكتشاف ودعم المواهب الأفريقية الواعدة، إلى جانب تعزيز التعاون الرياضي بين دول القارة، مشيرة إلى أن النجاحات التنظيمية التي تحققها مصر أصبحت نموذجًا يُحتذى به، بفضل تكامل جهود مؤسسات الدولة والدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي.

واختتمت إسماعيل تصريحاتها بالتأكيد على أن الدعم الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل حافزًا لمواصلة تحقيق النجاحات الرياضية، وتعزيز مكانة مصر باعتبارها وجهة رئيسية لاستضافة كبرى البطولات الإقليمية والقارية والدولية.

كما أشادت بالدعم الذي يقدمه جوهر نبيل ، وزير الشباب والرياضة، والمهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، للبطولة، مؤكدة أن هذا الدعم يسهم في نجاح الحدث وخروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الرياضية.

وتشهد البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات الأفريقية، حيث تضم قائمة المشاركين منتخبات مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والكاميرون والسنغال وبوروندي، إلى جانب منتخبات أخرى، في منافسات تستهدف اكتشاف وصقل المواهب الشابة وتعزيز مستوى الكرة الطائرة في القارة الأفريقية