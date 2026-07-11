برلمانية: تكريم الرئيس السيسي للمنتخب رسالة تقدير لكل موهبة مصرية

أشادت جيهان شاهين، عضو مجلس النواب، بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي للاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم وأعضاء الجهازين الفني والإداري، تقديرًا للأداء البطولي والمشرف الذي قدموه خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن هذا التكريم يعكس رؤية دولة تقدر أبناءها المخلصين وتضع الرياضة والشباب في صدارة أولوياتها.

وأكدت جيهان شاهين أن استقبال الرئيس السيسي للمنتخب الوطني بمدينة العلمين ومنح اللاعبين كأس الجدارة والأوسمة التكريمية يحمل رسالة معنوية بالغة الأهمية، ليس فقط لنجوم المنتخب، وإنما لكل شاب وموهبة مصرية تحلم بتمثيل الوطن، مفادها أن الاجتهاد والانضباط والإخلاص يجدون التقدير والدعم من الدولة والقيادة السياسية.

استقبال المنتخب

وقالت شاهين إن المنتخب الوطني نجح في تقديم صورة مشرفة للشخصية المصرية أمام العالم، بعدما تحلى لاعبوه بالعزيمة والإصرار والروح القتالية، ونجحوا في صناعة حالة استثنائية من الفرحة والفخر بين ملايين المصريين، مؤكدة أن قيمة ما قدمه المنتخب تجاوزت نتائج المباريات إلى اكتساب احترام الجماهير وتقديم نموذج رياضي ووطني جدير بالتقدير.

وأضافت عضو مجلس النواب أن حديث الرئيس السيسي عن اكتشاف المواهب وضرورة وجود «كشافين متجردين» يمثل خارطة طريق حقيقية لتطوير الرياضة المصرية، مشددة على ضرورة ترجمة هذه الرؤية إلى منظومة واسعة تصل إلى المدارس ومراكز الشباب والقرى والنجوع، لاكتشاف المواهب في سن مبكرة وتوفير الرعاية الفنية والعلمية اللازمة لها.

تكريم منتخب مصر

وأوضحت شاهين أن ما شهدته مصر خلال السنوات الماضية من تطوير للمنشآت الشبابية والرياضية وإنشاء بنية تحتية حديثة يؤكد أن الدولة تتحرك وفق رؤية متكاملة لبناء الإنسان المصري، مشيرة إلى أن الاستثمار في الشباب والموهوبين هو الطريق الحقيقي لصناعة أبطال قادرين على المنافسة ورفع علم مصر في أكبر البطولات الدولية.

وشددت على أن تكريم المنتخب يمثل دفعة معنوية قوية للرياضة المصرية بأكملها، وحافزًا للاتحادات الرياضية والأجهزة الفنية واللاعبين لبذل المزيد من الجهد والعمل وفق خطط طويلة الأجل تستهدف صناعة الإنجاز واستدامته، وليس الاكتفاء بالنجاحات المؤقتة.

ووجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر للرياضة والشباب، مؤكدة أن المنتخب الوطني قدم نموذجًا مشرفًا يستحق التكريم، وأن البناء على هذا الإنجاز واكتشاف المزيد من المواهب يمثلان الطريق نحو مستقبل أكثر قوة وطموحًا للرياضة المصرية.