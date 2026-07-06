ظهر مستمتعا بالمباراة.. قصة الكلب برودي حديث المونديال

خطف الكلب "برودي" الأنظار خلال منافسات كأس العالم 2026، بعدما أصبح أول حيوان يشاهد داخل أحد ملاعب البطولة، خلال مواجهة منتخب الأرجنتين أمام الرأس الأخضر في دور الـ32، والتي انتهت بفوز "التانجو" بنتيجة 3-2 والتأهل إلى دور الـ16 لملاقاة منتخب مصر.

ورغم لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" التي تمنع اصطحاب الحيوانات إلى ملاعب البطولة، ظهر "برودي" في إحدى مقصورات الملعب، حيث تابع المباراة مرتديًا سماعات عازلة للضوضاء، في مشهد أثار إعجاب الجماهير وعدسات المصورين.

وينتمي "برودي" إلى فصيلة هجينة تجمع بين كلبي "جولدن ريتريفر" و"البودل"، ولفت الأنظار أيضًا باستمتاعه بالأجواء داخل الملعب، حيث ظهر يتناول بعض المقبلات والمشروبات خلال اللقاء.

وسرعان ما انتشرت صور "برودي" على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح أحد أبرز مشاهد البطولة خارج المستطيل الأخضر، رغم أنه لم يكن وجهًا جديدًا على الجماهير، إذ سبق له الظهور في عدد من مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، ويحظى بشعبية كبيرة داخل الولايات المتحدة.