شاهد.. وفاة طبيب بشري حزنا على فراق نجله

شهدت قرية السماوية بمركز زفتي بمحافظة الغربية اليوم استمرار شيوع حالة من الصدمة والوجيعة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ وفاة الدكتور هشام مراد استشاري العظام حزنا على وفاة ابنه صغير في حادث سير خلال أقل من شهرين .



وكان الراحل الدكتور هشام مراد طبيب العظام، توفى جراء أزمة قلبية مفاجئة حزنا على وفاة ابنه " مازن" والذي توفي في حادث سير.



وشيع أهالي القرية جثمان الفقيد في جنازة مهيبة عقب أداء الصلاة بالمسجد الكبير بذات القرية في مشهد جنائزي مهيب ودفن في مقابر العائلة وسط حالة من الحزن يسود بين اهالي القرية لما يتمتع به الدكتور من سمعة طيبة.

وكشف أهالى القرية، أن الطبيب الراحل توفى إبنه " مازن" صاحب الـ 10 سنوات، في حادث سير من 25 يوما، ومن وقتها والطبيب داخل في حالة حزن شديدة، وتعرض لوعكة صحية أسفرت عن وفاته.