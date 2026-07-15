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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة "حياة كريمة 2"

محافظ الأقصر يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة "حياة كريمة 2" ويوجه بعقد اجتماع شهري لمتابعة التنفيذ
محافظ الأقصر يناقش مشروعات الخطة الاستثمارية ومبادرة "حياة كريمة 2" ويوجه بعقد اجتماع شهري لمتابعة التنفيذ
شمس يونس

عقد المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور المهندسة رقية حماد، مدير فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، وممثلي الشركات المنفذة للمشروعات.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، ومتابعة نسب تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والوقوف على معدلات الإنجاز ومراحل التنفيذ الجارية.

وفي بداية الاجتماع، وجه محافظ الأقصر الشكر للشركات التي نجحت في الانتهاء من تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، مشيدًا بجهودها في إنجاز الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما وجه محافظ الأقصر بعقد اجتماع شهري لمتابعة تنفيذ المشروعات، ومراجعة الموقف التنفيذي والخطة الزمنية لكل مشروع، مع إعداد برنامج زمني واضح يضمن سرعة الإنجاز والالتزام بالمواعيد المقررة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير البنية التحتية والارتقاء بجودة الحياة بقرى المحافظة.

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