مصطفى بكري: العالم يترقب تطورات أزمة إيران ومضيق هرمز.. وإغلاقه يؤثر على الاقتصاد العالمي

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن العالم يترقب تطورات الأزمة المتصاعدة في إيران، خاصة ما يتعلق بمضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

وتساءل بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، عن أسباب عودة التصعيد مجددًا، في الوقت الذي كانت فيه هناك أحاديث عن مفاوضات ومساعٍ للتهدئة، مشيرًا إلى أن المشهد الإقليمي يشهد تطورات متسارعة.

وتابع أن إيران تواجه أزمات وانقسامات داخلية، لافتًا إلى أن هناك مخططات أمريكية تستهدف إضعاف إيران، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتعلقة بتأمين المضيق قوبلت بردود فعل إيرانية تمثلت في التهديد بإغلاقه.

وأشار بكري إلى أن أي تصعيد في المنطقة ستكون له تداعيات على الجميع، خاصة في ظل التوترات والضربات المتبادلة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أن الصراع أصبح مرتبطًا بالنفوذ الإقليمي وأمن الطاقة والممرات البحرية، فضلًا عن شكل النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط.

له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية

وأكد أن مضيق هرمز يمثل شريانًا حيويًا تمر من خلاله ناقلات النفط والطاقة، وأن أي تعطيل لحركته ستكون له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد الدولية.