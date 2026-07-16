مصطفى بكري: الرئيس السيسي يتعامل مع الأزمات بذكاء سياسي.. ولن نسمح بالتشكيك في مؤسسات الدولة

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتعامل مع مختلف الأزمات التي تواجه الدولة بقدر كبير من الذكاء السياسي والحكمة، مشددًا على أهمية الاصطفاف الوطني والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الجميع سيتصدى بكل قوة لكل من يحاول التشكيك في مؤسسات الدولة أو الإساءة إليها، مؤكدًا أن النقد حق مشروع، ولكن يجب أن يكون موضوعيًا وبهدف البناء، وليس من أجل صناعة التريند أو تحقيق مصالح على حساب الوطن.

وتابع أن الأصوات المعادية التي تظهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا تمثل قيمة حقيقية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية مستمرة في طريقها ولن تتوقف أمام محاولات التشويه أو التشكيك.

موقفًا وطنيًا

وأشار إلى أن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013 سيظل موقفًا وطنيًا محفورًا في التاريخ، مشددًا على أن دعم الوطن والحفاظ على الدولة يظل أولوية.