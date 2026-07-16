باستثمارات تصل لـ 722 مليون جنيه.. الموافقة على استكمال توسعات محطة مياه الحامول البحارى

قرر محافظ المنوفية الموافقة على استكمال تنفيذ توسعات " المرحلة الثانية" لمحطة مياه الحامول البحارى بمنوف بطاقة تصميمية (600ل/ث )( 51 ألف م3/يوم لتصبح الطاقة الإجمالية للمحطة 102 ألف م3/يوم ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة " باستثمارات بلغت 722 مليون و153 ألف جنيه بعد توقف دام لفترات طويلة، وإسناد أعمال التنفيذ بالأمر المباشر الى شركة المقاولون العرب “ إدارة الإنشاءات البحرية ”، لتدعيم البنية التحتية والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

فيما أشار المهندس رشدي عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، إلى أنه في إطار المتابعة المباشرة وتذليل كافة العقبات التي تواجه تنفيذ المشروعات القومية بربوع المحافظة، فقد أنهى المحافظ كافة إجراءات استكمال التنسيقات الخاصة بمشروع توسعات محطة مياه الحامول البحارى وإنهاء المعوقات بشكل كامل، من خلال التواصل المباشر مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في استجابة لمطالب الأهالي وبما يلبى سد متطلباتهم من الاحتياجات المائية بمركز وقرى منوف ومدينة سرس الليان وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأكد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية على استمرار التنسيق مع كافة الوزارات والهيئات والشركات المنفذة وتقديم الدعم اللازم لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي يعد أحد الملفات الاستراتيجية ذات الأولوية على رأس منظومة العمل، مشيراً إلى أننا نعمل وفق منهجية متكاملة وخطوات متسارعة لإنهاء المشروعات التي تتخطى نسبة تنفيذ 90%كأولوية أولى ودخولها الخدمة في أسرع وقت، لتحقيق أقصى استفادة لتحسين جودة الخدمات وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.