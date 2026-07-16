مصطفى بكري: الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين.. ونحتاج حلولا للأزمات بعيدا عن المزايدات

أكد الإعلامي مصطفى بكري أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بأحوال المواطنين، مشيرًا إلى أنه يتابع قضايا الناس ويتواصل معهم، ويستحق التقدير على الصبر والصمود في مواجهة التحديات.

وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المواطنين تحملوا أعباءً وضغوطًا خلال الفترة الماضية، خاصة في ملفات مثل الكهرباء والمعاشات وغيرها، مؤكدًا أن الحديث عن هذه الأزمات يأتي من منطلق الحرص على مصلحة الناس وليس من موقف معادٍ للدولة.

وطالب بضرورة إيجاد حلول لبعض الملفات، مشيرًا إلى أوضاع أساتذة الجامعات، ومتسائلًا عن كيفية تحسين دخل أستاذ جامعي قضى سنوات طويلة في خدمة التعليم والبحث العلمي.

وتابع أن الأزمات تحتاج إلى إدارة حكيمة ورؤية سياسية، مؤكدًا أن تعامل الرئيس السيسي مع التحديات ساهم، في الحفاظ على استقرار الدولة.

التهرب الضريبي

وأشار إلى وجود بعض الممارسات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، ومنها التهرب الضريبي، مطالبًا بضرورة مواجهة هذه الظواهر لتحقيق العدالة وتحسين الأوضاع الاقتصادية.