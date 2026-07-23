الدفاع اليمنية : إحباط هجوم حوثي على مواقع عسكرية شمالي غرب محافظة الضالع

أعلنت وزارة الدفاع اليمنيةـ إحباط هجوم حوثي على مواقع عسكرية شمالي غرب محافظة الضالع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقالت الدفاع اليمنية: “مقتل 23 من ميليشيا الحوثي وأسر 7 وإصابة العشرات بمحاولة الهجوم على الضالع”.

وفي وقت سابق، كشفت وكالة رويترز أن إيران نقلت هذا الشهر قادة من الحرس الثوري ومستشارين عسكريين ومعدات متعلقة بالصواريخ والطائرات بدون طيار إلى اليمن، في خطوة تشير إلى أن طهران تسعى إلى تعزيز قدرة حلفائها الحوثيين على تهديد الملاحة في البحر الأحمر.

أفادت مصادر مطلعة على الأمر لـ"رويترز"، من بينها مصدران إيرانيان ووزير الإعلام اليمني ومحلل أمني إقليمي، أن إيران نقلت أفراد الحرس الثوري الإيراني ومعدات عسكرية على متن رحلة جوية من طهران إلى اليمن في 13 يوليو، وهو تطور لم يتم الإبلاغ عنه سابقاً.