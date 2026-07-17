اليمن تدين الاعتداءات الإيرانية على دول عربية وتحذر من تداعياتها

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أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين اليمنية، بأشد العبارات، استمرار الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة التي استهدفت دولة الكويت ومملكة البحرين ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية.

واعتبرت الوزارة - في بيان اليوم /الجمعة/ - أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عن كونها خرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وميثاق منظمة التعاون الإسلامي.

وأكدت اليمن، تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة، ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.