فلاهوفيتش يغامر بعرض بشكتاش.. وبرشلونة يبقى حلم المهاجم الصربي

يواصل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التمسك بحلمه في ارتداء قميص برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم امتلاكه عرضًا ماليًا ضخمًا من نادي بشكتاش التركي، في خطوة وصفتها الصحافة الإسبانية بالمغامرة.

فلاهوفيتش يؤجل الرد على بشكتاش

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فلاهوفيتش والمقربين منه يراقبون تطورات سوق انتقالات برشلونة عن كثب، على أمل أن يفتح النادي الكتالوني الباب أمام التعاقد معه في الأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم الصربي تلقى منذ نحو شهر عرضًا مغريًا من بشكتاش، يتضمن مكافأة توقيع تتجاوز 5 ملايين يورو، إلى جانب راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو لمدة موسمين، وهو عرض يصعب على أي نادٍ آخر مجاراته من الناحية المالية.

ورغم ذلك، طلب فلاهوفيتش أكثر من مهلة للرد على العرض، حتى بعدما وجه له النادي التركي إنذارًا نهائيًا لحسم موقفه.

دعم من مدرب بشكتاش

وأوضحت الصحيفة أن استمرار العرض يعود إلى رغبة المدير الفني الإيطالي فينشينزو إيتاليانو في التريث، بعدما طالب إدارة بشكتاش بعدم التسرع في غلق الملف، نظرًا لإيمانه بقدرات فلاهوفيتش، الذي سبق أن تألق تحت قيادته خلال فترة وجودهما مع فيورنتينا.

برشلونة لا يضعه ضمن أولوياته

وكان وكلاء اللاعب قد عرضوا خدماته على برشلونة مع بداية سوق الانتقالات، إلا أن الإدارة الرياضية للنادي أوضحت أن التعاقد معه لا يمثل أولوية، كما رفضت مطالبه المالية الأولية، التي تضمنت مكافأة توقيع بقيمة 10 ملايين يورو وراتبًا سنويًا صافياً يبلغ 8 ملايين يورو.

ويضع برشلونة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على رأس أولوياته الهجومية، في ظل تمسك المدير الفني هانز فليك بضمه خلال الميركاتو الحالي.

تنازلات من اللاعب.. وانتظار محفوف بالمخاطر

وأشارت "سبورت" إلى أن فلاهوفيتش خفّض مطالبه المالية بعد رحيله النهائي عن يوفنتوس، في محاولة للتوافق مع سقف الرواتب داخل برشلونة، لكن النادي الكتالوني لم يتحرك حتى الآن لحسم الصفقة.

ورغم اقتناع مسؤولي برشلونة بالإمكانات الفنية للمهاجم الصربي، فإن الإصابات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، إلى جانب بعض التحفظات المتعلقة بأسلوب لعبه، ما زالت تثير الشكوك بشأن إتمام التعاقد.

مهلة أخيرة حتى 10 أغسطس

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن فلاهوفيتش يواصل المراهنة على حلم برشلونة، رغم المخاطرة الكبيرة، خاصة أن إدارة بشكتاش منحت اللاعب مهلة نهائية حتى 10 أغسطس لحسم قراره، قبل سحب العرض والبحث عن بديل آخر، وهو ما قد يترك المهاجم الصربي دون وجهة جديدة إذا استمر في الانتظار.