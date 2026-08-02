قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفاجأة بشأن مصطفى شوبير.. استفسار أوروبي والأهلي يرفض التنازل عن حارسه
التعليم والاقتصاد على مائدة البرلمان.. مطالب بحماية الطلاب وحسم أزمة معلمي الحصة
رقم قياسي جديد للسباحة المصرية.. أحمد إسماعيل يسجل أسرع زمن في تاريخ 100 متر صدر
شوقى غريب لـ صدى البلد: سنتابع ملف مزدوجي الجنسية ومسابقة 2007 لم يتم إلعائها
تشييع جثمان والدة محمد شبانة إلى مثواها الأخير من الشيخ زايد | شاهد
الدول السبع في أوبك بلس تعدل مستويات إنتاج النفط وتؤكد التزامها باستقرار السوق
شوقى غريب لـ صدى البلد: متابعين مزدوجي الجنسية ومفيش تأجيل بالدوري وطلبات العميد أوامر
الرئيس السيسي يتابع تطوير 4 موانئ استراتيجية ويوجه بسرعة التنفيذ
5 مرشحين وملفات تنتظر الحسم.. من يفوز برئاسة اتحاد الكرة السعودي؟
إنجاز جديد لفريق إيناكتس الإسماعيلية بجامعة قناة السويس في المسابقة الوطنية Enactus National Competition
بحفل كبير.. وائل كفوري يُحيّي الجيش اللبناني ببدلته العسكريّة
مصرع 5 أشخاص وفقدان 41 إثر اندلاع حريق في عبّارة بإندونيسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فلاهوفيتش يغامر بعرض بشكتاش.. وبرشلونة يبقى حلم المهاجم الصربي

فلاهوفيتش
فلاهوفيتش
إسلام مقلد

يواصل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش التمسك بحلمه في ارتداء قميص برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم امتلاكه عرضًا ماليًا ضخمًا من نادي بشكتاش التركي، في خطوة وصفتها الصحافة الإسبانية بالمغامرة.

فلاهوفيتش يؤجل الرد على بشكتاش

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن فلاهوفيتش والمقربين منه يراقبون تطورات سوق انتقالات برشلونة عن كثب، على أمل أن يفتح النادي الكتالوني الباب أمام التعاقد معه في الأسابيع المقبلة.

وأكدت الصحيفة أن المهاجم الصربي تلقى منذ نحو شهر عرضًا مغريًا من بشكتاش، يتضمن مكافأة توقيع تتجاوز 5 ملايين يورو، إلى جانب راتب سنوي صافٍ يبلغ 8 ملايين يورو لمدة موسمين، وهو عرض يصعب على أي نادٍ آخر مجاراته من الناحية المالية.

ورغم ذلك، طلب فلاهوفيتش أكثر من مهلة للرد على العرض، حتى بعدما وجه له النادي التركي إنذارًا نهائيًا لحسم موقفه.

دعم من مدرب بشكتاش

وأوضحت الصحيفة أن استمرار العرض يعود إلى رغبة المدير الفني الإيطالي فينشينزو إيتاليانو في التريث، بعدما طالب إدارة بشكتاش بعدم التسرع في غلق الملف، نظرًا لإيمانه بقدرات فلاهوفيتش، الذي سبق أن تألق تحت قيادته خلال فترة وجودهما مع فيورنتينا.

برشلونة لا يضعه ضمن أولوياته

وكان وكلاء اللاعب قد عرضوا خدماته على برشلونة مع بداية سوق الانتقالات، إلا أن الإدارة الرياضية للنادي أوضحت أن التعاقد معه لا يمثل أولوية، كما رفضت مطالبه المالية الأولية، التي تضمنت مكافأة توقيع بقيمة 10 ملايين يورو وراتبًا سنويًا صافياً يبلغ 8 ملايين يورو.

ويضع برشلونة التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز على رأس أولوياته الهجومية، في ظل تمسك المدير الفني هانز فليك بضمه خلال الميركاتو الحالي.

تنازلات من اللاعب.. وانتظار محفوف بالمخاطر

وأشارت "سبورت" إلى أن فلاهوفيتش خفّض مطالبه المالية بعد رحيله النهائي عن يوفنتوس، في محاولة للتوافق مع سقف الرواتب داخل برشلونة، لكن النادي الكتالوني لم يتحرك حتى الآن لحسم الصفقة.

ورغم اقتناع مسؤولي برشلونة بالإمكانات الفنية للمهاجم الصربي، فإن الإصابات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، إلى جانب بعض التحفظات المتعلقة بأسلوب لعبه، ما زالت تثير الشكوك بشأن إتمام التعاقد.

مهلة أخيرة حتى 10 أغسطس

واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن فلاهوفيتش يواصل المراهنة على حلم برشلونة، رغم المخاطرة الكبيرة، خاصة أن إدارة بشكتاش منحت اللاعب مهلة نهائية حتى 10 أغسطس لحسم قراره، قبل سحب العرض والبحث عن بديل آخر، وهو ما قد يترك المهاجم الصربي دون وجهة جديدة إذا استمر في الانتظار.

فلاهوفيتش برشلونة نادي بشكتاش التركي نادي بشكتاش بشكتاش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محافظ البحيرة

بالأسماء .. حركة تنقلات ضباط الشرطة والبحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة 2026

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق الجامعات 2026.. الحدود الدنيا لكليات الحاسبات والمعلومات لطلاب علمي رياضة

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

اكاديمية الشرطة

شروط ومواعيد التقديم في كلية الشرطة 2026.. تعرّف عليها

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على المتهم بالتعدي على منزل جارته بالقاهرة

متهم

كتب خارجية بدون ترخيص.. القبض على مالك مطبعة بالقاهرة

المتهم

سقوط ديلر يروج لبيع المخدرات على السوشيال ميديا

بالصور

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن
طريقة عمل بيتزا السبانخ بالجبن

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت .. شاهد

سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت
سارة سلامة تستعرض جمالها بفستان صيفي ملفت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد