وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تداعيات حادث تصادم سيارتي نقل عمال بالإسماعيلية

تتابع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تداعيات حادث تصادم سيارتين لنقل العمال بمنطقة الدواويس التابعة لمركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا وإصابة آخرين .

وأجرت الدكتورة منال عوض ، اتصالًا هاتفيًا مع اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، للوقوف على تطورات الحادث، ومتابعة الجهود التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتعامل مع تداعياته وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم للمصابين والدعم اللازم والسريع لأسر الضحايا .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، محافظ الإسماعيلية بضرورة المتابعة المستمرة لمستجدات وتداعيات الحادث، والتنسيق مع القطاعات المعنية بالوزارة والمديريات والجهات المعنية بالمحافظة لتوفير أوجه الدعم والرعاية للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولاً بأول ، وصرف المساعدات لأسر الضحايا والإعانات اللازمة للمصابين.

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تتابع الموقف على مدار الساعة من خلال التواصل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، لتوفير كافة الإمكانات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخلال الاتصال استعرض محافظ الإسماعيلية كافة مستجدات الحادث والإجراءات التي تم اتخاذها من المحافظة ، وجهود الأجهزة التنفيذية والصحية في التعامل مع الحادث عقب تلقي إخطار لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة والتنسيقات التي تمت مع مركز الشبكة الوطنية بالوزارة ، ونقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتقدمت الدكتورة منال عوض، بخالص التعازي والمواساة لأسر المتوفين وذويهم، داعيةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ومتمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين.