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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

صابرين : بعد خلعي الحجاب إيماني زاد وأصبحت أكثر التزاما بصلواتي

صابرين
صابرين
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة صابرين عن تفاصيل علاقتها بالدين بعد خلع الحجاب، مؤكدة أن إيمانها ازداد، وأنها أصبحت أكثر التزاما بصلواتها، خاصة صلاة الفجر، وذلك خلال ظهورها في برنامج «قصتي» مع الإعلامي محمد قيس.

وقالت صابرين: «إيماني زاد بعد ما خلعت الحجاب، وبقيت أحافظ على صلواتي أكتر، وخاصة صلاة الفجر، وحاسة إن علاقتي بربنا بقت أقرب وأصدق، ومفيش تناقض بين شكلي الخارجي وإيماني اللي جوايا».

وأضافت: «أنا قوتي من إيماني بربنا، مش من مظهري الخارجي، وعلاقتي بربنا مبنية على الصدق والإيمان، مش المظاهر».

وتطرقت صابرين إلى الانتقادات التي لا تزال تتعرض لها بسبب خلع الحجاب، قائلة: «لحد دلوقتي بسمع كلام قاسي، وفي ناس بتقولي: إلى جهنم وبئس المصير، لمجرد إني أنزل صورة ليا على السوشيال ميديا».

وشددت الفنانة على رفضها تدخل الآخرين في علاقتها بربها أو إصدار الأحكام عليها بسبب مظهرها، قائلة: «حسابي مع ربنا، واللي هينزل معايا القبر هو اللي من حقه يحاسبني»، في إشارة إلى أن علاقتها بالله أمر شخصي لا يحق للآخرين الحكم عليها فيه.

غناء صابرين بفرح ابنها

من ناحية أخرى كانت قد حرصت الفنانة صابرين، على الغناء لابنها نور في حفل زفافه ، بأحد الفنادق في القاهرة. 

وقدمت صابرين، أغنية حفل زفاف ابنها، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع موسيقي محمد عاطف الحلو. 

حفل زفاف ابن صابرين 

وحرص عدد من الفنانين على مشاركة الفنانة صابرين فرحتها بزفاف نجلها، الذي يقام حاليا فى احدي الفنادق ، وكان من بين أوائل الحضور الفنانون خالد زكي ومحمود حميدة ومنال سلامة، الذين تواجدوا لتهنئة العروسين وأسرة الفنانة بهذه المناسبة.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، إلى جانب الأهل والأصدقاء، وسط أجواء احتفالية وعائلية، حرص خلالها الحضور على التقاط الصور التذكارية ومشاركة صابرين وأسرتها هذه اللحظات السعيدة.

وكانت صابرين قد احتفلت بعقد قران نجلها في وقت سابق، بحضور أفراد العائلة والمقربين، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددًا من مقاطع الفيديو التي وثّقت أجواء الاحتفال.

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