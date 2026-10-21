قبل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.. سعيد شيمي نصف قرن من الإبداع في صناعة الصورة السينمائية

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد الشيمي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته الـ47.

ويعد سعيد الشيمي واحدًا أهم من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، بعدما امتدت رحلته الفنية لأكثر من خمسة عقود، شارك خلالها في صناعة أفلام تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال السياسية وأفلام الحركة والتشويق والحرب.

ولم يقتصر دوره على تسجيل المشاهد بالكاميرا، بل أسهم في تشكيل الهوية البصرية لأعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، فقد نجح ان يواكب التطورات التي كان يشهدها مجال التصوير السينمائي.



التصوير تحت الماء.. بصمة خاصة في مسيرته

قدم سعيد الشيمي عددا كبيرا من الأعمال، والتي ترك من خلال بصمته، وقد تجاوز الشكل والطابع التقليدي للتصوير السينمائي في هذا الوقت.

يعد التصوير تحت الماء واحدًا من أهم الجوانب التي ميزت تجربة سعيد شيمي، وقد كان متفردًا بها آنذاك، فقد اهتم بتطوير الأدوات والأساليب اللازمة لتصوير المشاهد التمثيلية في الأعماق، ليظهر تفوقه في هذا المجال من خلال أفلام مثل «جحيم تحت الماء» و«جزيرة الشيطان» و«الطريق إلى إيلات» و«يوم الكرامة» و«الغواص».

رحلة ومشوار سعيد الشيمي ملئية بالأعمال الهامة، التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية.

وفي السطور التالية نرصد ابرز 30 فيلم في مشواره :

1. الرصاصة لا تزال في جيبي (1974)



المخرج: حسام الدين مصطفى.

الأبطال: محمود ياسين، حسين فهمي، سعيد صالح، يوسف شعبان.



شارك شيمي في تصوير المعارك، وليس مدير التصوير الرئيسي .



2. ضربة شمس (1980)

المخرج: محمد خان.

الأبطال: نور الشريف، نورا، محمد عوض.



3. طائر على الطريق (1981)

المخرج: محمد خان.

الأبطال: أحمد زكي، فريدة سيف النصر، نبيلة السيد.



4. العار (1982)

المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، إلهام شاهين.



5. سواق الأتوبيس (1982)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، حسن حسني.



6. الحريف (1983)

المخرج: محمد خان.

الأبطال: عادل إمام، فردوس عبد الحميد، عبد الله فرغلي.



7. التخشيبة (1984)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: نبيلة عبيد، أحمد زكي، أبو بكر عزت.



8. إعدام ميت (1985)

المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: محمود عبد العزيز، فريد شوقي، يحيى الفخراني، بوسي.



9. الحب فوق هضبة الهرم (1986)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: أحمد زكي، آثار الحكيم، أحمد راتب.



10. البريء (1986)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: أحمد زكي، محمود عبد العزيز، جميل راتب، ممدوح عبد العليم.



11. سلام يا صاحبي (1986)

المخرج: نادر جلال.

الأبطال: عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر.



12. ملف في الآداب (1986)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: صلاح ذو الفقار، مديحة كامل، فاروق الفيشاوي.



13. أربعة في مهمة رسمية (1987)

المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: أحمد زكي، نور الشريف، ميرفت أمين.



14. جري الوحوش (1987)

المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا.



15. بطل من ورق (1988)

المخرج: نادر جلال.

الأبطال: ممدوح عبد العليم، آثار الحكيم، صلاح قابيل.



16. جحيم تحت الماء (1989)

المخرج: نادر جلال.

الأبطال: سمير صبري، عادل أدهم، إلهام شاهين.





17. كتيبة الإعدام (1989)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: نور الشريف، ممدوح عبد العليم، معالي زايد.





18. جزيرة الشيطان (1990)

المخرج: نادر جلال.

الأبطال: عادل إمام، يسرا، أحمد راتب.





19. الإمبراطور (1990)

المخرج: طارق العريان.

الأبطال: أحمد زكي، رغدة، محمود حميدة.



20. البيضة والحجر (1990)

المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: أحمد زكي، معالي زايد، ممدوح وافي.



21. ضد الحكومة (1992)

المخرج: عاطف الطيب.

الأبطال: أحمد زكي، لبلبة، عفاف شعيب.



22. عيون الصقر (1992)

المخرج: إبراهيم الموجي.

الأبطال: نور الشريف، رغدة، يونس شلبي.



23. حكايات الغريب (1992)

المخرجة: إنعام محمد علي.

الأبطال: محمود الجندي، محمد منير، شريف منير.

ويعد هذا العمل من أهم الأفلام الوطنية حيث يتناول أجواء حرب أكتوبر.



24. الطريق إلى إيلات (1994)

المخرجة: إنعام محمد علي.

الأبطال: عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد سعد.



وتناول الفيلم عملية الضفادع البشرية المصرية، ويضم مشاهد بحرية وتصويرًا تحت الماء.



25. الجاسوسة حكمت فهمي (1994)

المخرج: حسام الدين مصطفى.

الأبطال: نادية الجندي، حسين فهمي، فاروق الفيشاوي.

26. امرأة هزت عرش مصر (1995)

المخرج: نادر جلال.

الأبطال: نادية الجندي، فاروق الفيشاوي، كمال الشناوي.



27. عمر 2000 (2000)

المخرج: أحمد عاطف.

الأبطال: منى زكي، خالد النبوي، هاني سلامة.

28. بطل من الجنوب (عزيز عيني) (2000)

المخرج: كريم ضياء الدين.

الأبطال: أحمد آدم، حنان ترك، أحمد راتب.

29. يوم الكرامة (2004)

المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: محمود ياسين، أحمد عز، خالد أبو النجا، سمية الخشاب.







30. حبك نار (2004)

المخرج: إيهاب راضي.

الأبطال: مصطفى قمر، نيللي كريم، حمادة هلال.



