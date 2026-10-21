قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع واصابة 14 في حادث انقلاب ميكروباص بالمنوفية
انفراجة لأهالي كفرطهرمس.. محافظ الجيزة يصدر قراراً بترميم العقارين المائلين على نفقة الدولة
من أزمة الانقطاعات إلى تأمين الطاقة.. كيف دعم قطاع الكهرباء المشروعات التنموية؟
نجم الزمالك السابق: محمد حمد يتعرض لضغوط كبيرة بسبب اللعب في مركز عبد الله السعيد
أمطار وارتفاع جديد في الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم
قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة
ضحيتان ومصابان وأسرة تحت الأنقاض.. ماذا حدث في عقار شارع سعد زغلول بالإسكندرية؟
بحضور الأزهري وجمعة.. الطرق الصوفية تعقد مؤتمرها السنوي احتفالًا بمولد السيد البدوي في طنطا اليوم
حاول تنفيذها 10 أكتوبر.. فايننشال تايمز: ترامب منع نتنياهو من إشعال حرب جديدة
أسعار وبرامج عمرة 2026.. دليل شامل للتكاليف ومستويات الإقامة وشروط السفر
سيف زاهر: الزمالك لا يجب أن يلوم الإعلام.. وبيانات الأندية وتهديداتها لاتحاد الكرة أمر خاطئ
التلفزيون الإيراني: طهران تستعد لحرب شاملة وتهدد بالرد على أي اعتداء أو اغتيال دون قيود
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قبل تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي.. سعيد شيمي نصف قرن من الإبداع في صناعة الصورة السينمائية

سعيد الشيمي
سعيد الشيمي
أحمد البهى

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد الشيمي بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في دورته الـ47. 

ويعد سعيد الشيمي واحدًا أهم من الأسماء التي تركت بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، بعدما امتدت رحلته الفنية لأكثر من خمسة عقود، شارك خلالها في صناعة أفلام تنوعت بين الدراما الاجتماعية والأعمال السياسية وأفلام الحركة والتشويق والحرب. 

ولم يقتصر دوره على تسجيل المشاهد بالكاميرا، بل أسهم في تشكيل الهوية البصرية لأعمال أصبحت جزءًا من ذاكرة الجمهور، فقد نجح ان يواكب التطورات التي كان يشهدها مجال التصوير السينمائي.


التصوير تحت الماء.. بصمة خاصة في مسيرته

قدم سعيد الشيمي عددا كبيرا من الأعمال، والتي ترك من خلال بصمته، وقد تجاوز الشكل والطابع التقليدي للتصوير السينمائي في هذا الوقت.

يعد  التصوير تحت الماء واحدًا من أهم الجوانب التي ميزت تجربة سعيد شيمي، وقد كان متفردًا بها آنذاك، فقد اهتم بتطوير الأدوات والأساليب اللازمة لتصوير المشاهد التمثيلية في الأعماق، ليظهر تفوقه في  هذا المجال من خلال أفلام مثل «جحيم تحت الماء» و«جزيرة الشيطان» و«الطريق إلى إيلات» و«يوم الكرامة» و«الغواص». 

رحلة ومشوار سعيد الشيمي ملئية بالأعمال الهامة، التي تعد من أهم أفلام السينما المصرية. 

 

وفي السطور التالية نرصد ابرز 30 فيلم في مشواره : 

1. الرصاصة لا تزال في جيبي (1974)
 

المخرج: حسام الدين مصطفى.
الأبطال: محمود ياسين، حسين فهمي، سعيد صالح، يوسف شعبان.


 شارك شيمي في تصوير المعارك، وليس مدير التصوير الرئيسي . 


2. ضربة شمس (1980)
المخرج: محمد خان.
الأبطال: نور الشريف، نورا، محمد عوض.


3. طائر على الطريق (1981)
المخرج: محمد خان.
الأبطال: أحمد زكي، فريدة سيف النصر، نبيلة السيد.


4. العار (1982)
المخرج: علي عبد الخالق.
الأبطال: نور الشريف، حسين فهمي، محمود عبد العزيز، إلهام شاهين.


5. سواق الأتوبيس (1982)
المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: نور الشريف، ميرفت أمين، عماد حمدي، حسن حسني.


6. الحريف (1983)
المخرج: محمد خان.
الأبطال: عادل إمام، فردوس عبد الحميد، عبد الله فرغلي.


7. التخشيبة (1984)
المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: نبيلة عبيد، أحمد زكي، أبو بكر عزت.


8. إعدام ميت (1985)
المخرج: علي عبد الخالق.
الأبطال: محمود عبد العزيز، فريد شوقي، يحيى الفخراني، بوسي.


9. الحب فوق هضبة الهرم (1986)

المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: أحمد زكي، آثار الحكيم، أحمد راتب.


10. البريء (1986)
المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: أحمد زكي، محمود عبد العزيز، جميل راتب، ممدوح عبد العليم.


11. سلام يا صاحبي (1986)
المخرج: نادر جلال.
الأبطال: عادل إمام، سعيد صالح، سوسن بدر.


12. ملف في الآداب (1986)
المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: صلاح ذو الفقار، مديحة كامل، فاروق الفيشاوي.


13. أربعة في مهمة رسمية (1987)
المخرج: علي عبد الخالق.
الأبطال: أحمد زكي، نور الشريف، ميرفت أمين.


14. جري الوحوش (1987)
المخرج: علي عبد الخالق.
الأبطال: نور الشريف، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، نورا.


15. بطل من ورق (1988)
المخرج: نادر جلال.
الأبطال: ممدوح عبد العليم، آثار الحكيم، صلاح قابيل.


16. جحيم تحت الماء (1989)
المخرج: نادر جلال.
الأبطال: سمير صبري، عادل أدهم، إلهام شاهين.



17. كتيبة الإعدام (1989)
المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: نور الشريف، ممدوح عبد العليم، معالي زايد.



18. جزيرة الشيطان (1990)
المخرج: نادر جلال.
الأبطال: عادل إمام، يسرا، أحمد راتب.



19. الإمبراطور (1990)
المخرج: طارق العريان.
الأبطال: أحمد زكي، رغدة، محمود حميدة.


20. البيضة والحجر (1990)
المخرج: علي عبد الخالق.
الأبطال: أحمد زكي، معالي زايد، ممدوح وافي.


21. ضد الحكومة (1992)
المخرج: عاطف الطيب.
الأبطال: أحمد زكي، لبلبة، عفاف شعيب.


22. عيون الصقر (1992)
المخرج: إبراهيم الموجي.
الأبطال: نور الشريف، رغدة، يونس شلبي.


23. حكايات الغريب (1992)
المخرجة: إنعام محمد علي.
الأبطال: محمود الجندي، محمد منير، شريف منير.
ويعد هذا العمل  من أهم الأفلام الوطنية حيث  يتناول أجواء حرب أكتوبر.


24. الطريق إلى إيلات (1994)
المخرجة: إنعام محمد علي.
الأبطال: عزت العلايلي، نبيل الحلفاوي، صلاح ذو الفقار، محمد سعد.


وتناول الفيلم عملية الضفادع البشرية المصرية، ويضم مشاهد بحرية وتصويرًا تحت الماء.


25. الجاسوسة حكمت فهمي (1994)
المخرج: حسام الدين مصطفى.
الأبطال: نادية الجندي، حسين فهمي، فاروق الفيشاوي.

26. امرأة هزت عرش مصر (1995)
المخرج: نادر جلال.
الأبطال: نادية الجندي، فاروق الفيشاوي، كمال الشناوي.


27. عمر 2000 (2000)
المخرج: أحمد عاطف.
الأبطال: منى زكي، خالد النبوي، هاني سلامة.

28. بطل من الجنوب (عزيز عيني) (2000)
المخرج: كريم ضياء الدين.
الأبطال: أحمد آدم، حنان ترك، أحمد راتب.

29. يوم الكرامة (2004)
المخرج: علي عبد الخالق.

الأبطال: محمود ياسين، أحمد عز، خالد أبو النجا، سمية الخشاب.


 


30. حبك نار (2004)
المخرج: إيهاب راضي.
الأبطال: مصطفى قمر، نيللي كريم، حمادة هلال.


 

مهرجان القاهرة السينمائي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة مدير التصوير السينمائي الكبير سعيد الشيمي سعيد الشيمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

هل ينقطع الإنترنت في مصر بسبب تهديدات إيران؟.. خبير أمن معلومات يكشف حقيقة استهداف كابلات مضيق هرمز

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

البطاطا البرتقالية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

كابلات الإنترنت

كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟

كيم جونج أون وابنته

ردًا على شائعات وفاته .. زعيم كوريا الشمالية يذهب للتسوّق مع ابنته

كابلات الإنترنت البحرية

طوارئ في قاع البحر .. كيف ينقذ العالم الإنترنت إذا قُطعت كابلات هرمز؟

احمد خالد

رجلي سايبة خالص.. أحمد خالد يكشف تفاصيل إصابته في مباراة الزمالك وبترول أسيوط .. فيديو

ترشيحاتنا

قشر الرمان

لا ترميه بعد اليوم.. استخدامات قشر الرمان وفوائد مذهلة لا تعرفينها

تعلم لغة جديدة

دراسة: تعلم لغة جديدة يعتمد على التركيز على الأصوات وليس الكلمات

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

تقرير: أفريقيا لا تزال صعبة الاختراق رغم كونها سوقًا واعدة لأدوية مكافحة السمنة

بالصور

هنا شيحة تثير الجدل بإطلالتها على السجادة الحمراء

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية
الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك
طريقة عمل فطار صحي ومشبع.. 5 وصفات هيلثي لبداية يومك

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟

ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها
ماذا يحدث للجسم عند شرب ماء الليمون كل صباح؟ فوائد وأضرار لا تتجاهليها

فيديو

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد