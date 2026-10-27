اكس بنج بي 7 نكست 2027 تباع بهذه المواصفات

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

اكس بنج بي 7 نكست 2027

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اكس بنج بي 7 نكست موديل 2027، وتنتمي بنج بي 7 لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اكس بنج بي 7 نكست 2027

اكس بنج بي 7 نكست 2027

زودت سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

محرك اكس بنج بي 7 نكست 2027

اكس بنج بي 7 نكست 2027

تنتج سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 قوة 594 حصان، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 3.7 ثانية، وبها عزم دوران 695 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها بطارية سعة 92.2 كيلووات/ساعة، ويمكنها قطع مسافة 750 كم/ساعة بالشحنة الواحدة قبل الحاجة لإعادة شحنها من جديد .

مواصفات اكس بنج بي 7 نكست 2027

تمتلك سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما .

اكس بنج بي 7 نكست 2027

بالاضافة إلي ان اكس بنج بي 7 نكست 2027 بها، شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها Heated seats، وبها Cool Box، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر اكس بنج بي 7 نكست 2027

اكس بنج بي 7 نكست 2027

تباع سيارة اكس بنج بي 7 نكست 2027 في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 899 ألف جنيه .