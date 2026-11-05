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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تحسينات مالية كبرى لأعضاء هيئة التدريس: الحكومة تطلق خطة متكاملة لزيادة الدخول تدريجيًا على مدار 3 سنوات

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
حسام الفقي


​في خطوة استراتيجية لدعم الكوادر الأكاديمية والبحثية، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بتحسين الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز والهيئات البحثية.

 وأكدت الوزارة أن القرارات الأخيرة التي أقرها مجلس الوزراء بشأن استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة تمثل حجر الأساس والخطوة الأولى ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق زيادات تدريجية ومستدامة في دخولهم خلال السنوات الثلاث المقبلة، تنفيذًا لمخرجات منتدى مصر 2026.


​وأوضحت الوزارة أن هذه القرارات تأتي ترجمة لحرص الدولة على تقدير الدور المحوري الذي تلعبه المنظومة الأكاديمية في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز قدرة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على أداء رسالتهم السامية، بما ينعكس بشكل مباشر على الارتقاء بجودة العملية التعليمية والبحثية في مصر.


بداية لسلسلة من الإصلاحات المالية المستدامة
​وشددت الوزارة على أن ما تم إقراره مؤخرًا لا يمثل نهاية المطاف، بل يُعد بداية لسلسلة من الخطوات والزيادات المتتابعة في إطار رؤية شاملة تستهدف إحداث تحسن حقيقي وملموس في مستويات الدخول.


​وفي السياق ذاته، كشفت الوزارة أن الدراسة المشتركة التي يُجري إعدادها بالتنسيق والتعاون الكامل مع وزارة المالية قد شارفت على الانتهاء. وتتضمن هذه الدراسة تصورًا متكاملًا للزيادات المستقبلية ومراحل تنفيذها على مدار السنوات الثلاث المقبلة، تمهيدًا للإعلان عن تفاصيلها رسميًا خلال مؤتمر صحفي مشترك يُعقد قريبًا.


رؤية الخبراء: دعم استراتيجي لبناء الإنسان وتطوير منظومة البحث العلمي
​أشاد عدد من الخبراء التربويين بالقرارات الحكومية الأخيرة، معتبرين أنها تمثل نقلة نوعية تلامس احتياجات أعضاء هيئة التدريس وتعزز من استقرارهم المعيشي والمهني.


​وفي هذا الصدد، أكد الدكتور مجدي حمزة، الخبير التربوي، أن هذه القرارات تعكس وعيًا حقيقيًا من القيادة السياسية بأهمية الاستثمار في العنصر البشري داخل المؤسسات الأكاديمية.

 وأشار إلى أن:
​"تحسين الوضع المادي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لم يعد رفاهية، بل هو شرط أساسي للتفرغ للبحث العلمي والابتكار،هذه الخطوة المتدرجة تعزز من جاذبية المهنة، وتحدي من هجرة الكفاءات، وتمنح الأستاذ الجامعي القدرة الكاملة على التركيز في تطوير المناهج وتحسين مخرجات التعلم."


​من جانبه، ثمّن الدكتور عصام عاصم حجازي هذه الخطوات الإصلاحية، موضحًا أن ربط هذه الزيادات بمخرجات منتدى مصر 2026 يؤكد وجود خطة علمية ومدروسة جيدًا لرفع كفاءة منظومة التعليم العالي.

 وأضاف:
​"استحداث حافز التدريس وزيادة حافز الجودة هما مدخلان أساسيان لتحفيز الأداء الأكاديمي والبحثي. عندما تشعر الكوادر الجامعية بأن الدولة تقدر جهودها ماديًا ومعنويًا، فإن ذلك ينعكس فورًا على جودة الأبحاث المنشورة والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصري."
​التزام حكومي متواصل
​وتجدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأكيدها في ختام بيانها على أن القرارات الحالية تعكس التزام الدولة الراسخ بمواصلة العمل على الارتقاء بأوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، باعتبارهم الركيزة الأساسية والعمود الفقري لبناء الإنسان المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الأوضاع المالية لأعضاء هيئة التدريس هيئة التدريس

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