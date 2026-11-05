إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة إلى كريستيانو رونالدو: إرثك سيظل خالدًا في تاريخ كرة القدم

وجّه جياني انفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، رسالة إشادة إلى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مشيدًا بمسيرته الكروية وما قدمه لكرة القدم على مدار سنوات طويلة.

وقال انفانتينو عبر حسابه الشخصي على إنستجرام: "قلة من اللاعبين استطاعوا أن يلامسوا قلوب عشاق كرة القدم حول العالم مثلما فعل كريستيانو رونالدو".

وأضاف: «لقد ألهم أجيالًا متعاقبة، ووحّد ملايين المشجعين، وحمل آمال البرتغال وفخرها إلى أكبر المحافل العالمية»، موضحًا أن إرث رونالدو الحقيقي يتجاوز بكثير الأرقام القياسية والبطولات والأهداف.

وأكمل "شكرًا لك يا كريستيانو على الشغف واللحظات التي لا تُنسى والإسهامات الاستثنائية التي قدمتها لكرة القدم، اللعبة الجميلة التي نعشقها".

واختتم إنفانتينو: "ستظل مسيرتك الدولية جزءًا خالدًا من تاريخ كرة القدم إلى الأبد".

وأعلن كريستيانو رونالدو نجم البرتغال اعتزاله كرة القدم الدولية مع منتخبه عبر مقطع فيديو نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدو عبر حسابه الرسمي بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة وداع جاءت كالتالي : “إلى الشعب البرتغالي، حانت لحظة خلع القميص رقم 7.. بعد 23 عامًا تشرفت خلالها بتمثيل البرتغال والدفاع عن ألوانها في ملاعب العالم”.

وتابع: “لم يكن القرار سهلًا، لكن حان وقت تسليم الراية”.

وجاء قرار رونالدو عقب 23 عامًا مع منتخب البرتغال مرتديا القميص رقم 7.