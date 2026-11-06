تعادل مثير بين كريستال بالاس وهوفنهايم في الدوري الأوروبي.. وكامادا ينقذ أصحاب الأرض

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة كريستال بالاس الإنجليزي أمام هوفنهايم الألماني، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب سيلهرست بارك، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.

تعادل مثير بين كريستال بالاس وهوفنهايم في الدوري الأوروبي

وبدأ هوفنهايم التسجيل مبكرًا عن طريق ألكسندر براس في الدقيقة السابعة، بعدما استغل تمريرة مميزة من تيم ليمبيرله، ليضع الفريق الألماني في المقدمة خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، حاول كريستال بالاس العودة إلى المباراة، رغم تعرض لاعبه آدم وارتون للطرد في الدقيقة 77، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

ونجح أصحاب الأرض في خطف هدف التعادل خلال الوقت بدل الضائع، وتحديدًا في الدقيقة 90+1، عن طريق الياباني دايتشي كامادا، ليحرم هوفنهايم من تحقيق انتصار ثمين خارج ملعبه.

وبهذه النتيجة، رفع كريستال بالاس رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثامن عشر، بينما وصل هوفنهايم إلى 4 نقاط في المركز العشرين بجدول ترتيب الدوري الأوروبي.