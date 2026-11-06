أياكس يكتسح ميتيلاند بسداسية في دوري المؤتمر الأوروبي

حقق أياكس أمستردام فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه ميتيلاند الدنماركي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

بدأ أياكس المباراة بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق تولي أروكوداري في الدقيقة التاسعة، بعدما حول عرضية أوسكار جلخ إلى الشباك.

ورد ميتيلاند بهدف التعادل في الدقيقة 28 عن طريق فريدي إيتيم، قبل أن تتعقد مهمة الفريق الدنماركي عقب طرد لاعبه كجيل واتين في الدقيقة 43، إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية.

واستغل أياكس النقص العددي في صفوف منافسه خلال الشوط الثاني، ليضيف أروكوداري الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يعزز أوين فايندال التقدم بالهدف الثالث في الدقيقة 59.

وواصل الفريق الهولندي تفوقه، بعدما سجل دافي كلاسن الهدف الرابع في الدقيقة 67، ثم أضاف أوسكار جلخ الهدف الخامس في الدقيقة 74، واختتم ماركوس ليوناردو السداسية في الدقيقة 82.

وبهذا الانتصار، قدم أياكس عرضًا هجوميًا قويًا خارج ملعبه، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف ميتيلاند، ليحسم المواجهة بنتيجة 6-1.