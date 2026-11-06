برايتون يفوز على خيتافي بهدف نظيف ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي

حقق فريق برايتون الإنجليزي فوزًا ثمينًا على حساب مضيفه خيتافي الإسباني بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب كوليسيوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027.

وسجل المالي ماليك يالكوي هدف المباراة الوحيد، ليمنح برايتون ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالبطولة الأوروبية.

وبتلك النتيجة رفع برايتون رصيده للنقطة 7 ليحتل المركز الخامس في ترتيب مرحلة الدوري من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، وتوقف رصيد خيتافي عند النقطة 1 ليحتل المركز الـ31.

تشكيل خيتافي أمام برايتون في دوري المؤتمر الأوروبي

وضم تشكيل خيتافي أمام برايتون في دوري المؤتمر الأوروبي كلا من: دافيد سوريا، كيكو فيمينيا، سيباستيان بوسيلي، دجينيه، يوهان موخيكا، أوريل مانجالا، نيمانيا جوديل، أندريس جارسيا، مارتن ساتريانو، رامون تيراتس، إيفان أزون.

تشكيل برايتون ضد خيتافي في دوري المؤتمر الأوروبي

فيما ضم تشكيل برايتون ضد خيتافي في دوري المؤتمر الأوروبي كلا من: بارت فيربروجين، كوستينيا، مايكل سفوبودا، لويس دانك، جاوين حجام، باسكال جروس، أوليفييه بوسكاجلي، ياسين عياري، ماليك يالكوي، جورجينيو روتر، جاك هينشلوود.