محمود ممدوح: أحلم بتمثيل منتخب مصر وحصد لقب هداف الدوري هذا الموسم

كشف محمود ممدوح، لاعب مودرن سبورت، عن طموحاته خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا رغبته في الانضمام إلى صفوف منتخب مصر، والمنافسة على لقب هداف الدوري هذا الموسم.

وقال محمود ممدوح، خلال تصريحاته ببرنامج «ستاد مصر»: «طموحي الفترة الجاية إني أمثل منتخب مصر وأنضم للمنتخب، وإني أزود أهدافي. أنا سجلت 8 أهداف، ليه مجبش 8 زيهم في الماتشات الجاية؟ أنا بقول لنفسي كده: طالما قدرت أجيب 8، ليه مجبش 8 كمان؟ ليه مجبش 10 كمان؟».

وأضاف: «ليه ماخدش هداف الدوري؟ أكيد فيه ناس أحسن مني كتير، بس أنا بقول لنفسي إنت أحسن واحد، وده بيديني قوة إني أجيب أكتر وأكتر، وألعب لمنتخب مصر وآخد هداف الدوري السنة دي إن شاء الله».