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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس الوزراء العراقي يؤكد لترامب رفض استخدام أراضي بلاده للاعتداء على دول الجوار

رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
خاطر عبادة

بحث رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، هاتفيا، اليوم الخميس، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات الأمنية وآفاق المرحلة المقبلة.

التنسيق والتشاور بين البلدين

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقته "دجلة نيوز"، أن "الاتصال تناول أهمية التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء التحديات الراهنة، والعمل على دعم الاستقرار الإقليمي، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية في معالجة الأزمات، بما يسهم في احتواء التوترات ومنع اتساع دائرة الصراع".

رفض استخدام الأراضي العراقية للاعتداء

وأضاف البيان أن "الزيدي أكد موقف العراق الداعي إلى احترام سيادة الدول، وعدم استخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار، فضلا عن ضرورة اعتماد الحلول السلمية والحوار البناء، بما يحفظ أمن المنطقة واستقرار شعوبها".

استمرار التواصل وتنسيق المواقف

وأشار إلى أن "الجانبين أكدا أهمية استمرار التواصل بين البلدين وتنسيق المواقف بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز العلاقات الثنائية ويخدم المصالح المتبادلة".

العراق ترامب رئيس الوزراء العراقي

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