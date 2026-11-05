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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المفوضية الأوروبية تسلم أوكرانيا 4.36 مليار يورو بموجب قروض دعم تبلغ 90 مليار يورو

المفوضية الأوروبية تسلم أوكرانيا 4.36 مليار يورو بموجب قروض دعم تبلغ 90 مليار يورو
المفوضية الأوروبية تسلم أوكرانيا 4.36 مليار يورو بموجب قروض دعم تبلغ 90 مليار يورو
أ ش أ

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، صرف 4.36 مليار يورو لأوكرانيا في إطار قروض دعم أوكرانيا، تشمل 3.7 مليار يورو تمثل الشريحة الثانية من المساعدة المالية الكلية المقررة لعام 2026، و658 مليون يورو بموجب الشق الدفاعي للقروض.

وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن هذه المدفوعات ستسهم في تلبية الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا، وضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة وتقديم الخدمات العامة الأساسية، فضلاً عن المساعدة في تلبية احتياجاتها الدفاعية العاجلة من خلال توفير المعدات العسكرية الرئيسية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: «تستعد أوكرانيا لبدء شتائها الخامس في ظل الحرب. وبينما تتواصل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم لأوكرانيا، يظل دعم الاتحاد الأوروبي ثابتًا. ومن خلال صرف 4.36 مليار يورو اليوم، نساعد أوكرانيا على مواصلة تقديم الخدمات العامة الأساسية وتلبية احتياجاتها الدفاعية العاجلة».

وأوضح البيان أن دفعات دعم الميزانية التي جرى صرفها اليوم تمثل الدفعة الثانية من إجمالي ثلاث دفعات مقررة لعام 2026، بهدف تلبية الاحتياجات التمويلية لأوكرانيا في إطار المساعدة المالية الكلية، التي يبلغ إجماليها 8.35 مليار يورو.

كما صرفت المفوضية 658 مليون يورو إضافية في إطار الشق الدفاعي من قروض دعم أوكرانيا، لتكون بذلك الدفعة السابعة المخصصة للدفاع.

ومن المقرر توجيه هذا التمويل لشراء الطائرات المسيرة والصواريخ والرادارات وأنظمة الحرب الإلكترونية وذخائر الدفاع الجوي، فيما سيُستخدم الجزء الأكبر منه في شراء المعدات من الشركات الأوكرانية، بما يعزز دور الصناعات الدفاعية المحلية في تطوير وتوفير القدرات اللازمة لمواجهة متطلبات الحروب الحديثة.

المفوضية الأوروبية قروض دعم أوكرانيا الشق الدفاعي للقروض

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