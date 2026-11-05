روسيا تستهدف منشآت للطاقة ومراكز لوجستية تُستخدم لصالح قوات أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن قواتها واصلت، خلال الليلة الماضية، تنفيذ ضربات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت الطاقة والمراكز اللوجستية والسفن البحرية العاملة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية، اليوم الخميس - : "واصلت القوات المسلحة الروسية، طوال الليل، قصف منشآت الطاقة الأوكرانية ومراكز الدعم اللوجستي والسفن الحربية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، باستخدام طائرات مسيرة".

وتابع البيان: "نتيجة للضربات، تم استهداف مركز "نوفايا بوتشتا" اللوجستي في بلدة نوفي كوروتيتش في مقاطعة خاركوف، كما تم استهداف محطة فرعية كهربائية بقدرة 330 كيلوفولط في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف بيان الدفاع الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، تم استهداف سفينة شحن محملة بمعدات عسكرية في البحر الأسود، على بعد 52 كيلومترًا جنوب غرب أوديسا".

ومنذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة لقوات نظام كييف.

وكما أوضح روديون ميروشنيك، السفير المتجول في وزارة الخارجية الروسية، فإن نظام كييف يستخدم الطريق البحري كقناة لإيصال الأسلحة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أنه خلال السنوات الـ3 الماضية، مرّت نحو 8000 سفينة تحمل شحنات عسكرية عبر موانئ أوديسا، وهو ما يفسّر استهداف هذه المواقع.

وفي السياق نفسه..أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، اعترضت ودمّرت 496 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية عدة، خلال 12 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن "الطائرات المسيرة دُمّرت فوق أراضي مقاطعات أستراخان وبيلغورود وبريانسك، وفولغوغراد وفورونيج وكورسك ونيجني نوفغورود وأوريول وروستوف وريازان وتامبوف وتولا، بالإضافة إلى منطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق مياه بحري آزوف والأسود".