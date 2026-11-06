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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رصد 4 سفن إيرانية بالقرب من كابلات الاتصالات في خليج عُمان

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

ذكرت تقارير إعلامية بأنه تم رصد سفن مرتبطة بإيران وهي تمشي ببطئ فوق كابلات الإنترنت بعد أن هددت طهران باستهداف البنية التحتية الرقمية.

ومن جانبها ؛ حددت شركة الاستخبارات البحرية ويندوارد تحركات غير عادية من قبل ٤ سفن على الأقل في خليج عمان، بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط معاقبة. 

وأشارت الشركة إلى أن السفن تباطأت أو دارت حول نفسها أو أغلقت أجهزة التتبع بالقرب من مسارات الكابلات.

وترتكز هذه الاتصالات على بنية الإنترنت في المنطقة، والمعاملات المالية، وخدمات السحابة، وبنية الذكاء الاصطناعي.

ويعتمد العراق والكويت والبحرين وقطر بالكامل على كابلات تمر تحت مضيق هرمز للاتصال بالإنترنت.

وقد يؤدي الضرر إلى تعطيل المدفوعات والتواصل والأعمال عبر الإنترنت، مما يهدد جهود الخليج لتصبح مركزاً تكنولوجياً عالمياً.

هددت إيران بالكابلات ومراكز البيانات إذا جددت الولايات المتحدة وإسرائيل الهجمات.

 وأكدت ويندوارد أن هذه التحركات قد تشير إلى استعدادات للتخريب، لكن لم يتم التأكيد على أي هجوم على كابل أو وضع متفجرات.

إيران خليج عمان كابل إتصالات شركة الاستخبارات البحرية ويندوارد

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