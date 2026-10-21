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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«العلاج الطبيعي» تخاطب «صحة الجيزة» لحل أزمة إنذارات الحماية المدنية للمراكز الطبية

من داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي
من داخل أحد مراكز العلاج الطبيعي
الديب أبوعلي

وجّهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد، خطابا إلى الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، بشأن التساؤلات الواردة من أطباء وأصحاب مراكز العلاج الطبيعي بالجيزة (المرخصة أو التي تحت الترخيص)، والمتعلقة بتلقيهم إنذارات من الإدارة العامة للحماية المدنية بضرورة استخراج شهادات دفاع مدني.

وأوضحت النقابة في خطابها، أن مراكز العلاج الطبيعي تخضع لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1985 الخاص بمزاولة المهنة وقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم (51) لسنة 1981، وأكدت أنه استنادا للمادة (5) من القانون، فإن اللجنة الدائمة للتراخيص المشكلة بوزارة الصحة هي المختصة قانونا بوضع الاشتراطات اللازمة لهذه المراكز.

وأشارت النقابة إلى أن الاشتراطات الصادرة عن اللجنة الدائمة للتراخيص لا تتضمن شهادة الدفاع المدني ضمن المستندات والأوراق المطلوبة للترخيص، بل تكتفي فقط بوجود عدد كاف من طفايات الحريق بما يتناسب مع مساحة المركز.

وطالبت النقابة وكيل وزارة الصحة بالجيزة بالاكتفاء بقرارات اللجنة الخاصة بالتراخيص المشكلة بديوان عام الوزارة طبقا للقانون، وذلك تيسيرا على أصحاب المراكز وضمانا لحسن سير العمل.

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