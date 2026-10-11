أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعزز خطة تطوير خدمات الأورام بمستشفى دار الشفاء

في إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير خدمات الأورام والارتقاء بكفاءة منظومة التشخيص والعلاج والتدخلات الجراحية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين المستشفيات والمراكز التابعة، استقبل مستشفى دار الشفاء، بقيادة الدكتور صلاح الدين جاد الرب مدير المستشفى، الدكتور حاتم أمين مساعد رئيس الأمانة لشؤون الأورام، والمدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، لمتابعة جهود تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام وبحث آليات تنفيذ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.



وتناولت الزيارة متابعة الأعمال الجارية والتجهيزات اللازمة لتطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام، ومناقشة سبل التوسع في تفعيل المبادرات الرئاسية المعنية بمكافحة الأورام، ودعم منظومة الكشف والتشخيص والعلاج المبكر، بما يسهم في تعزيز فرص حصول المرضى على الخدمات الطبية المتخصصة في التوقيت المناسب.

كما ناقش الاجتماع خطة الأمانة لتطوير خدمات الأورام وتعزيز القدرات التخصصية بمستشفى دار الشفاء، تمهيدًا لتفعيل دوره مركزًا للإحالة التخصصية للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة، لا سيما جراحات أورام القولون والمستقيم، وأورام العظام، وأورام المخ والأعصاب، من خلال تنظيم مسارات إحالة واضحة، وتكامل الخدمات التشخيصية والعلاجية، ورفع كفاءة الإمكانات المتاحة، بما يدعم تحسين جودة الرعاية المقدمة ويسهم في تقليل قوائم الانتظار.

تطوير خدمات الأورام بالمستشفيات



وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير خدمات الأورام بالمستشفيات التابعة، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة، بما يعزز قدرة المنظومة على تقديم رعاية متكاملة لمرضى الأورام وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.

وشهد الاجتماع حضور الدكتورة دينا فتحي نائب مدير المستشفى ومدير الخدمات الطبية وشؤون الأطباء، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز استشاري جراحة القولون والمستقيم ونائب رئيس المجلس الطبي، الأستاذ الدكتور أيمن عبدالعزيز استشاري جراحة العظام ونائب رئيس المجلس الطبي، الدكتور محمود الشرقاوي استشاري جراحة العظام ومدير وحدة العظام، الدكتور هاني حسن استشاري الجراحة العامة ومدير وحدة الجراحة العامة، الدكتورة داليا مدحت استشاري طب الأورام والطب النووي، الدكتور محمد ندا استشاري جراحات المخ والأعصاب ومدير الوحدة، الاستشاري المشرف على المعمل وبنك الدم، مدير وحدة الاشعة، مدير وحدة الجودة، مدير إدارة الصيدلية، مدير وحدة التغذية العلاجية، ومنسق لجان الأورام.

