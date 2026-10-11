قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 22 مليون جنيه ..وزيرة التنمية المحلية تفتتح مجزر الخارجة المطور
شقق الإيجار المنتهي بالتمليك.. اعرف مصير سعر الوحدة بعد التخصيص
محاضرة أخيرة من معتمد جمال للاعبي الزمالك قبل قمة الأهلي
الأهلي يكسب ولا الزمالك؟.. ماذا قال خبراء الكرة عن القمة 133 في الدوري؟
الرئيس الإندونيسي: ندعم حق الفلسطينيين في الاستقلال.. ونتعاون مع مصر لدعم غزة
وزير الصحة يبحث مع وفد معهد «WifOR» تعزيز التعاون الصحي
الأرصاد تحذر من أمطار قد تصل إلى حد السيول في هذه المناطق
رئيسة المفوضية الأوروبية: هجمات الميليشيات اليمنية تزعزع استقرار مراكز حيوية عالمية للنقل والطاقة
الدباغ يقود الهجوم.. التشكيل المتوقع للزمالك في مباراة القمة أمام الأهلي
مصرع شخصين في انهيار منزل 3 طوابق بالمحلة وجاري البحث عن ضحايا ..صور
تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة الأهلي في قمة الدوري
مشكلة نفاد الرصيد المفاجئ للكهرباء.. كيف تجنب نفسك التحويل لشريحة أعلى؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمانة المراكز الطبية المتخصصة تعزز خطة تطوير خدمات الأورام بمستشفى دار الشفاء

خطة تطوير خدمات الأورام بمستشفى دار الشفاء
خطة تطوير خدمات الأورام بمستشفى دار الشفاء
عبدالصمد ماهر

في إطار خطة أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير خدمات الأورام والارتقاء بكفاءة منظومة التشخيص والعلاج والتدخلات الجراحية المتخصصة، وتعزيز التكامل بين المستشفيات والمراكز التابعة، استقبل مستشفى دار الشفاء، بقيادة الدكتور صلاح الدين جاد الرب مدير المستشفى، الدكتور حاتم أمين مساعد رئيس الأمانة لشؤون الأورام، والمدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لصحة المرأة، لمتابعة جهود تطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام وبحث آليات تنفيذ خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.


وتناولت الزيارة متابعة الأعمال الجارية والتجهيزات اللازمة لتطوير خدمات تشخيص وعلاج الأورام، ومناقشة سبل التوسع في تفعيل المبادرات الرئاسية المعنية بمكافحة الأورام، ودعم منظومة الكشف والتشخيص والعلاج المبكر، بما يسهم في تعزيز فرص حصول المرضى على الخدمات الطبية المتخصصة في التوقيت المناسب.
كما ناقش الاجتماع خطة الأمانة لتطوير خدمات الأورام وتعزيز القدرات التخصصية بمستشفى دار الشفاء، تمهيدًا لتفعيل دوره مركزًا للإحالة التخصصية للحالات التي تتطلب تدخلات جراحية دقيقة، لا سيما جراحات أورام القولون والمستقيم، وأورام العظام، وأورام المخ والأعصاب، من خلال تنظيم مسارات إحالة واضحة، وتكامل الخدمات التشخيصية والعلاجية، ورفع كفاءة الإمكانات المتاحة، بما يدعم تحسين جودة الرعاية المقدمة ويسهم في تقليل قوائم الانتظار.

تطوير خدمات الأورام بالمستشفيات


وتأتي هذه الخطوات ضمن استراتيجية أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتطوير خدمات الأورام بالمستشفيات التابعة، وتوسيع نطاق الخدمات التخصصية، وتعظيم الاستفادة من الكوادر الطبية والإمكانات المتاحة، بما يعزز قدرة المنظومة على تقديم رعاية متكاملة لمرضى الأورام وفقًا للمعايير الطبية المعتمدة.
وشهد الاجتماع حضور الدكتورة دينا فتحي نائب مدير المستشفى ومدير الخدمات الطبية وشؤون الأطباء، الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز استشاري جراحة القولون والمستقيم ونائب رئيس المجلس الطبي، الأستاذ الدكتور أيمن عبدالعزيز استشاري جراحة العظام ونائب رئيس المجلس الطبي، الدكتور محمود الشرقاوي استشاري جراحة العظام ومدير وحدة العظام، الدكتور هاني حسن استشاري الجراحة العامة ومدير وحدة الجراحة العامة، الدكتورة داليا مدحت استشاري طب الأورام والطب النووي، الدكتور محمد ندا استشاري جراحات المخ والأعصاب ومدير الوحدة، الاستشاري المشرف على المعمل وبنك الدم، مدير وحدة الاشعة، مدير وحدة الجودة، مدير إدارة الصيدلية، مدير وحدة التغذية العلاجية، ومنسق لجان الأورام.
 

أمانة المراكز الطبية المتخصصة خدمات الأورام مستشفى دار الشفاء مركز إحالة تخصصي الأورام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

وزير التربية والتعليم

تعليمات عاجلة للمدارس بشأن التقييمات تخفيفاً على الطلاب

أمطار

تحذير عاجل من تقلبات جوية.. أمطار غزيرة وبرق ورعد في هذه المناطق اليوم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 57 مليارًا

أرشيفية

استشهاد مضيفة طيران مصرية في هجوم مطار الرياض

احلام وزوجها

ربنا يعوّض شبابك في الجنة.. وفاة نجل زوج الفنانة أحلام بشكل مُفاجئ عن عمر يناهز 33 عامًا

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يزف بشرى للمواطنين بشأن شرائح الاستهلاك وفواتير الكهرباء

سعر شهادة المقبلين على الزواج

سعر شهادة المقبلين على الزواج 2026 والأوراق المطلوبة وخطوات استخراجها

ترشيحاتنا

سلامة الغذاء

سلامة الغذاء تضبط 10.7 طن فراولة ومانجو فاسدة.. وتصدر 190 ألف طن أغذية

جانب من الحدث

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الوظائف.. التخطيط القومي يعقد أولى حلقات المتابعات العلمية للعام الأكاديمي الجديد

سعر الذهب

بعد ارتفاعها 440 جنيها.. أسعار الذهب اليوم السبت 10 -10-2026 بالصاغة وعيار 21 الآن يسجل مفاجأة

بالصور

طليقة تامر حسني تثير الجدل بلقطات من عيد ميلاد ابنهما

بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني
بسمة بوسيل تثير الجدل فى لقطات من عيد ميلاد آدم تامر حسني

نرمين الفقي تستعرض فقدان وزنها بإطلالة لافتة

نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة
نرمين الفقى تستعرض فقدان وزنها بإطلالة ملفتة

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء

ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..
ميرهان فى لحظات مميزة من إجازتها مع عائلتها في سيناء..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: حصاد الحروف

سامر شقير

سامر شقير يكتب: هل نستخدم التكنولوجيا أم بدأت التكنولوجيا تستخدمنا؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المحكمة الدولية تحت الوصاية!

الدكتورة نسرين حجاج

الدكتورة نسرين حجاج تكتب: أكتوبر ليس ماضيًا.. بل أمن قومي

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس تكتب: فيها حاجة حلوة.. النسخة الكورية

المزيد