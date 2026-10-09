مستشفى الشيخ زايد آل نهيان ينجح في إجراء إصلاح جراحي دقيق وإعادة بناء أنسجة

في إطار جهود أمانة المراكز الطبية المتخصصة لتقديم خدمات طبية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الممارسة الطبية، استقبل مستشفى الشيخ زايد آل نهيان مريضًا بقسم الاستقبال والطوارئ، يعاني من جروح قطعية متعددة بالوجه، نتج عنها تهتك بأنسجة الجفن السفلي الأيمن والحاجب والجفن العلوي الأيسر، بأطوال بلغت نحو 10 سم و8 سم و3 سم، وذلك وفقًا لما ورد بالتقييم الطبي للحالة.



وعلى الفور، جرى التعامل مع الحالة طبيًا، وإجراء تدخل جراحي تحت التخدير الكلي لإصلاح الجروح وإعادة بناء أنسجة الجفون والحاجب، مع تقديم العلاج الدوائي اللازم، وإجراء الغيارات الطبية، ووضع خطة للمتابعة من خلال العيادة الخارجية.

الحالات الطارئة



ويأتي هذا التدخل في إطار حرص أمانة المراكز الطبية المتخصصة على دعم جاهزية مستشفياتها للتعامل مع الحالات الطارئة، وتوفير التدخلات الجراحية اللازمة، بما يسهم في تحسين نتائج العلاج والحفاظ على سلامة المرضى، من خلال منظومة طبية متكاملة تستند إلى كفاءة الفرق الطبية وسرعة الاستجابة للحالات الحرجة.

خالص الشكر والتقدير للفريق الطبي:

د/ محمد ابو العزم (اخصائي جراحة التجميل)

د/ حسام الدين ياسر - د/ محمد طارق (اطباء جراحة التجميل)

د/ عبدالله الباز (طبيب التخدير)

م/ فاطمة خليفة (تمريض العمليات)