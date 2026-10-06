قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لا يقدم المردود الفني .. معتمد جمال يرحب برحيل أحمد فتوح عن الزمالك
وصل 52.50 .. سعر الدولار اليوم في البنوك
الجفري يستعيد مشاهد علماء مصر على الجبهات ويدعو للجيش: اللهم احفظ خير أجناد الأرض
ملحمة خالدة.. الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر
كاتب كويتي: 6 أكتوبر.. صفحة مضيئة في سجل العلاقات المصرية الكويتية
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة نسبيًا وارتفاع تدريجي للحرارة حتى السبت
وزير الخزانة الأمريكي: العقوبات تؤتي ثمارها وإيران لم تصدّر أي نفط خام الشهر الماضي
الاحتلال الإسرائيلي يقتحم وسط مدينة طولكرم بفلسطين
موعد مباراة منتخب الشباب أمام الجزائر في تصفيات شمال إفريقيا والقنوات الناقلة
دموع فى عيون وقحة ورأفت الهجان.. مسلسلات جسدت انتصارات أكتوبر
وزير حرب الاحتلال يرفع حالة التأهب عشية 7 أكتوبر.. وبن جفير يقود حملة هدم بالطور
الهلال الأحمر يمد أهالي غزة بمساعدات انسانية عبر قافلة «زاد العزة» 290
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مدارس ومراكز طبية مهددة بالإخلاء.. مطالب برلمانية بخطة حكومية لمواجهة أزمة الإيجار القديم

مجلس النواب
مجلس النواب
أميرة خلف

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتنمية المحلية والبيئة والصحة والسكان والتضامن الاجتماعى والتربية والتعليم والتعليم الفنى والتعليم العالى والبحث العلمى، بشأن الاستعدادات الجارية لمواجهة التداعيات المحتملة لانتهاء المدد القانونية المقررة لبعض عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، وما قد يترتب على ذلك من تأثيرات مباشرة على عدد من المدارس والحضانات والمراكز التعليمية والطبية والجمعيات والمؤسسات والمنشآت التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين.


وأكد "زين الدين" أن القضية لم تعد مجرد علاقة تعاقدية بين مالك ومستأجر، وإنما أصبحت ملفًا يحتاج إلى تحرك حكومي استباقي، خاصة أن انتهاء بعض العقود قد يضع منشآت خدمية أمام تحديات تتعلق باستمرار النشاط أو توفير مقار بديلة، بما قد ينعكس على المواطنين والعاملين وأصحاب هذه المنشآت في وقت واحد متسائلاً: “هل أعدت الحكومة حصرًا شاملًا ودقيقًا للمدارس والحضانات والمراكز الطبية والجمعيات والمنشآت الخدمية التي قد تتأثر بانتهاء عقود الإيجار، وما المحافظات الأكثر تعرضًا لهذه المشكلة؟ وما دور المحافظين في التعامل المبكر مع هذه الحالات، وهل تم تكليف الأجهزة التنفيذية بكل محافظة بإعداد خرائط للمنشآت المهددة بالتوقف، وتحديد البدائل المتاحة لها قبل الوصول إلى مرحلة الأزمة؟”.

وطالب الحكومة بالكشف عن خطة عاجلة للتعامل مع المنشآت التي يصعب نقلها أو إخلاؤها سريعًا بسبب طبيعة خدماتها، بما يضمن عدم حدوث ارتباك في العملية التعليمية أو الخدمات الصحية والاجتماعية، مع احترام كامل لحقوق الملاك والأحكام القضائية والقانونية متسائلاً حول مدى إمكانية تشكيل لجان تنسيق بالمحافظات تضم ممثلين عن الجهات التنفيذية وأصحاب الشأن، لوضع حلول عملية لكل حالة على حدة، سواء بتوفير مقار بديلة أو تنظيم الانتقال أو إيجاد حلول قانونية لا تتعارض مع حقوق الملكية ؟
وشدد على أن التحرك الحكومي المطلوب يجب أن يبدأ قبل وقوع الأزمة وليس بعدها، لأن ترك هذه المنشآت حتى اللحظات الأخيرة قد يؤدي إلى إرباك خدمات جماهيرية مهمة، بينما يمكن من خلال الحصر المبكر والتنسيق بين الوزارات والمحافظات وضع حلول تدريجية تحفظ حقوق الملاك وتضمن استمرار الخدمات وتحمي مصالح المواطنين.

تقديم بيان واضح لمجلس النواب

وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين الحكومة بتقديم بيان واضح لمجلس النواب حول حجم المشكلة، وخريطة المنشآت المتأثرة، والإجراءات التي تم اتخاذها، والجدول الزمني للتعامل معها، مؤكدًا أن هذا الملف يحتاج إلى إدارة استباقية وحلول عملية قبل أن يتحول انتهاء العقود إلى أزمة خدمية واسعة. 

محمد عبد الله زين الدين مجلس النواب هشام بدوى الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد وفاة باحثة وحجر 200 شخص.. أمريكا تحذر: مرض غامض في روسيا قد ينتشر سريعًا

أسعار الطماطم

قبل ما تشتري.. مفاجأة بشأن أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة

ارتفاع أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

الإعلامي الراحل وائل الابراشي

كسرا كالون الباب وهربا.. محاولة اقتحام شقة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي بمصر القديمة

المتصوفة البلغارية الراحلة بابا فانغا

وفاة باحثة وحجر صحي.. مرض غامض في روسيا يثير مخاوف عودة الطاعون للعالم

زيادة في أسعار الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

عيار 21 يسجل رقماً جديداً مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء.. وصل كام؟

إصابة سيدة في بورسعيد

مش مسامحاكي يا سحر .. نقل سيدة للمستشفى بعد محاولتها إنهاء حياتها ببورسعيد

حمزة عبد الكريم

مجرد نقاش فني.. منتخب مصر يكشف حقيقة أزمة حسام حسن وحمزة عبد الكريم

ترشيحاتنا

المستشار محمد السعيد الشربيني

ثاني جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية حلوان.. غدا

المستشار محمد السعيد الشربيني

محاكمة 5 متهمين بخلية داعش الشيخ زايد.. غدا

ارشيفية

من وهم الحب إلى غرفة الولادة.. ماسأة ابنة الثالثة عشر بسبب سائق توك توك في البدرشين

بالصور

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ وشعر مبلل

هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل
هند صبرى تثير الجدل بلوك جرئ و شعر مبلل

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء
طريقة عمل البروكلي بالبيض.. وصفة سريعة ومشبعة للفطار أو العشاء

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط
وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم
طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ في الفرن.. وجبة شهية بمكونات بسيطة وطعم لا يقاوم

فيديو

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط

وزير الدفاع يشهد حفل تخرج الدفعة 170 من كلية الضباط الاحتياط.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: جيل يحمل ذكرى النصر.. رسالة تقدير لدرع الوطن وسيفه

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: ماذا لو غاب الأمن؟.. بين درس 2011 وما يحدث حولنا

محمد أحمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات

محمد أحمد حسونة يكتب: من الثانوية إلى الجامعة.. هنا تبدأ الحكاية

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الانسحاب الأمريكي من العراق.. مأساة وعار

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الإستراتيجية الأمريكية تدير الشرق الأوسط بالوظائف لا بالتحالفات

المزيد