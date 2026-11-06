ذكرى لا تنسى.. الأهلي يحسم تأهله لأول نهائي أفريقي في تاريخه

تحل اليوم الجمعة 6 نوفمبر ذكرى واحدة من المحطات التاريخية في مسيرة النادي الأهلي الأفريقية عندما نجح الفريق الأحمر في حجز مقعده في نهائي بطولة كأس أفريقيا للأندية عام 1982 للمرة الأولى في تاريخه بعد فوز كبير على إينوجو رينجرز النيجيري برباعية نظيفة.

وقدم الأهلي مباراة تاريخية أمام بطل نيجيريا بعدما نجح في تعويض خسارته في لقاء الذهاب بهدف دون رد، ليحقق انتصارا عريضا بنتيجة 4-0 في لقاء العودة ويحسم تأهله إلى المباراة النهائية بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وشهدت المواجهة تألقا لافتا لمحمود الخطيب قائد الأهلي وأحد أبرز نجوم الكرة المصرية بعدما سجل هدفين فيما أحرز مختار مختار وخالد جاد الله الهدفين الآخرين ليقود المارد الأحمر إلى إنجاز تاريخي بالوصول إلى النهائي القاري لأول مرة.

الأهلي يتوج بأول بطولة أفريقية في تاريخه

ولم تتوقف إنجازات الأهلي عند بلوغ المباراة النهائية بل نجح الفريق في استكمال رحلته التاريخية والتتويج باللقب الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه بعدما واجه أشانتي كوتوكو الغاني في النهائي.

وحقق الأهلي فوزا كبيرا في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 3-0 في اللقاء الذي أقيم يوم 28 نوفمبر 1982 وسجل محمود الخطيب هدفين وأضاف علاء ميهوب الهدف الثالث.

وفي مباراة العودة التي أقيمت يوم 12 ديسمبر من العام نفسه بمدينة كوماسي الغانية، تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 وسجل الخطيب هدف الأهلي ليحسم الفريق الأحمر اللقب بمجموع المباراتين 4-1.

الخطيب يتصدر المشهد في أول مجد أفريقي

وكان محمود الخطيب أحد أبرز نجوم النسخة التاريخية بعدما تصدر قائمة هدافي البطولة برصيد 6 أهداف، ليضع بصمته في أول تتويج أفريقي للأهلي ويفتح الباب أمام سلسلة من الإنجازات القارية التي جعلت النادي واحدا من أبرز أندية القارة السمراء.

وهكذا تحول مشوار الأهلي في بطولة 1982 إلى علامة فارقة في تاريخ النادي بعدما جمع بين التأهل الأول إلى نهائي البطولة والتتويج بأول لقب أفريقي في تاريخه.