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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فوضى تضرب مطارات أوروبا لليوم الثالث.. 17 رحلة تأثرت بعد تهديدات القنابل

فوضى تضرب مطارات أوروبا لليوم الثالث
فوضى تضرب مطارات أوروبا لليوم الثالث
خاطر عبادة

تشهد أجواء  أووربا حالة من التأهب مع تكرار مشاه فوضى المطارات لليوم الثالث على التوالي، مع تعطل ما لا يقل عن 17 رحلة جوية اليوم الجمعة، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.


ويبدو أن الفوضى في أوروبا تنتقل من الشوارع حيث المظاهرات العنيفة ضد الغلاء، إلى تهديدات أمنية تعطل مسارات رحلات الطيران، وذلك بعد انتهاء تهديد المسيرات بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.


30 تأثر رحلة جوية في أوروبا خلال اليومين الماضيين 


يأتي ذلك في أعقاب سلسلة من التهديدات بوجود قنابل في جميع أنحاء أوروبا والتي تسببت في تحويل مسار الرحلات الجوية وعمليات التفتيش الأمني، وأسفرت عن تأثر 30 رحلة جوية خلال يومي الأربعاء والخميس.


تهديدات القنابل تثير الفوضى في أجواء أوروبا 


وصبح اليوم، تلقى مطار كوبنهاجن بالدنمارك تهديدات جديدة لحركة الطيران، في أحدث تهديد موجه لرحلات الركاب في جميع أنحاء أوروبا في الأيام الأخيرة.

وقالت الشرطة الدنماركية في بيان يوم الجمعة: "نحن متواجدون مرة أخرى في مطار كوبنهاجن اليوم على خلفية تهديدات موجهة إلى حركة الطيران".


المجر ترسل مقاتلات لمرافقة 3 رحلات مدنية بعد تهديدات القنابل


أعلن وزير الدفاع المجري رومولوس روسين-سزيندي أن المجر أرسلت طائرات مقاتلة لمراقبة ثلاث رحلات جوية مدنية.مقاتلات مجرية ترافق رحلات مدنية في المجال الجوي المجري
وقال الوزير على موقع فيسبوك إنه تم إرسال طائرات مقاتلة مجرية ثلاث مرات هذا الصباح لمرافقة رحلات جوية مدنية في المجال الجوي المجري بعد ورود بلاغات عن وجود تهديدات بقنابل.

9 رحلات في براج تأثرت بتهديدات القنابل


وأكد مطار براج لصحيفة الجارديان أن تسع رحلات جوية تأثرت بتهديدات بالقنابل حتى الآن اليوم، بزيادة رحلة واحدة عن آخر تحديث.
وقال متحدث باسم الشرطة: "اتخذت الشرطة التدابير الأمنية اللازمة استجابة لذلك. ولم تتأثر العمليات في مطار براج".


تحويل رحلة AJet من إسطنبول إلى فيينا


ويبدو أن بعض الطائرات الأخرى قد تعطلت أيضا، حيث تم تحويل مسار رحلة شركة AJet من إسطنبول في النهاية إلى فيينا بعد أن قامت بعدة دورات حول براج، على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أنها تأثرت بتهديدات هذا الصباح.


طائرات مراقبة تحلق قرب المطارات المتضررة


ومن المثير للاهتمام أيضا رؤية طائرات أو مروحيات سلطات الطيران المدني تحلق بالقرب من بعض المطارات المتضررة اليوم، بما في ذلك براج وبوخارست، وهي تراقب الوضع عن كثب.

الشرطة العسكرية الهولندية تُخلي رحلة KLM من براج


وأكدت الشرطة العسكرية الهولندية أنها قامت بتفتيش رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية (KLM) متجهة إلى أمستردام بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة، وأكدت عدم وجود أي متفجرات على متنها.

هبوط طائرتان بسلام بعد إنذارات كاذبةفي بلغاريا


وقال متحدث باسم وزارة النقل البلغارية لوكالة فرانس برس إنه تم تلقي تنبيهات أيضاً بشأن رحلتين جويتين إلى صوفيا يوم الجمعة، وأن الرحلتين القادمتين من مطار لندن ستانستيد في بريطانيا ومن بروكسل هبطتا بسلام.

وتشير لوحة الوصول في المطار، إلى أنه ستكون الرحلة W64328 قادمة من بروكسل والرحلة FR1730 قادمة من مطار لندن ستانستيد.


إخلاء  هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية بعد تهديدات


في السياق ذاته، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الجمعة، بصدور أوامر إخلاء لمقر هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة بعد تلقي تهديد عبر البريد الإليكتروني بوجود قنبلة.

غادر الموظفون مباني هيئة الإذاعة والتلفزيون الأيرلندية (RTÉ) في دونيبروك بدبلن، وتتواجد الشرطة الأيرلندية (gardaí) في الموقع لإجراء عمليات تفتيش.

وقالت الشرطة في بيان لها إنها "على علم بتهديد موجه ضد المؤسسات الإعلامية هنا وفي أوروبا".
 

فوضى تضرب مطارات أوروبا تهديدات القنابل مطارات أوروبا

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